Alt-Laatzen

Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner in der Natur frei laufen lassen wollen, müssen mitunter weitere Wege auf sich nehmen. In der freien Landschaft gilt während der aktuellen Brut- und Setzzeit ein Leinenzwang, und offizielle Auslaufflächen wie die am Kronsberg sind in der Region rar gesät. In Laatzen gibt es bisher nichts derartiges. Nach dem Willen vieler Hundefreunde, auch aus der Lokalpolitik, soll sich das zeitnah ändern. Die Stadt hat angekündigt, entsprechende Möglichkeiten für die Wiese an der Leinerandstraße zu prüfen – mahnt aber zur Geduld.

Auf der Fläche in Alt-Laatzen seien freilaufende Hunde normalerweise geduldet, berichtet der CDU-Ratsherr und Jagdpächter Siegfried Karl Guder. Zuletzt habe es dort aber wieder verstärkt Kontrollen im Auftrag der Stadt gegeben, „Wir haben so lange für eine Hundeauslauffläche gekämpft, wann gibt es endlich Klarheit?“, fragt Guder.

Fläche gehört (noch) zum Landschaftsschutzgebiet

Eine gewisse Duldung sei an der Leinerandstraße zwar vereinbart, bestätigte der Fachbereichsleiter Jörg Schmidt, doch sei diese in der vom 1. April bis 15. Juli geltenden Brut- und Setzzeit schwerer durchzusetzen als zu anderen Zeiten im Jahr. Im Sinne der Rechtssicherheit prüfe die Stadt nun, ob die Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) herausgenommen werden könne. „Erst dann könnten wir eine Hundeauslauffläche mit allen Rechten machen.“

Bisher habe die zuständige Naturschutzbehörde der Region diesbezüglich keine Bereitschaft signalisiert, teilte die Verwaltung weiter mit. Die Stadt will dranbleiben, rechnet allerdings eher mit einem Zeitraum von mehreren Jahren als mit einem kurzfristigen Erfolg.

Hochwasserschutz und Eigentumsverhältnisse sind zu beachten

Mit der Herausnahme der Fläche aus dem LSG „Obere Leine“ allein wäre es nicht getan. Für die Ausweisung als Hundeauslauffläche wären zudem die Belange des Hochwasserschutzes zu beachten und die entsprechenden Eigentums- oder Pachtverhältnisse zu klären.

Wer nicht darauf warten will: In allen anderen Bereichen Laatzens, die nicht in der freien Landschaft liegen, dürfen Hunde unter Beachtung der Hundeverordnung frei laufen. Das sind die meisten Straßen und Flächen, ausgenommen Sonderbereiche wie Spiel- und Sportplätze sowie Parks.

Von Astrid Köhler