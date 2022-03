Laatzen

Die Stadt Laatzen sucht weiter nach Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum neuen Seniorenbeirat. Im Mai sind 14.000 Laatzener ab 60 Jahren aufgerufen, eine neue Vertretung zu wählen, die sich für die Belange älterer Mitbürger einsetzen. „Bisher gab es 16 Anfragen, davon zeigten sich elf Personen interessiert an einer Kandidatur“, berichtet Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Gesucht würden mindestens 13 Kandidierende.

Groß ist der Bedarf insbesondere in den nördlichen Stadtteilen. Jede Ortschaft bestimmt jeweils zwei Vertreter, in Laatzen-Mitte sind es drei. „Für den Ortsteil Alt-Laatzen gibt es bisher noch keine Interessenbekundungen“, sagt Weisbrich. In Laatzen-Mitte seien es bislang lediglich zwei. Aber auch für Gleidingen, Grasdorf, Ingeln-Oesselse und Rethen würden noch Kandidierende gesucht.

Bewerbungsfrist läuft bis 27. März

Der Seniorenbeirat wird auf vier Jahre gewählt. Zu den Aufgaben gehört die Organisation von Veranstaltungen, die Beratung von Bürgern und das Eintreten für Belange Lebensälterer in städtischen Gremien wie den Ratsausschüssen. Die Frist für die Anmeldung zur Kandidatur endet am 27. März. Interessierte könnten sich unter Telefon (0511) 8205-5402 oder per E-Mail an seniorenbuero@laatzen.de an Ludmilla Stadler wenden.

Von Johannes Dorndorf