Laatzen

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht. Noch ist zwar unklar, wie viele von ihnen für welche Zeit nach Laatzen kommen. Auch soll es laut Stadt noch freie Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften geben. Vorsorglich sucht die Stadt dennoch weiteren Wohnraum. Zudem weist sie auf Kontaktadressen für Helfende sowie das Förderprogramm für Vermieter hin.

Die Verwaltung gehe davon aus, dass die ukrainischen Flüchtlinge zentral über die Landesaufnahmebehörde in Braunschweig auf die Kommunen verteilt werden, sagte Stadtsprecherin Anke Weisbrich: „Konkrete Zuweisungen gibt es aber noch nicht.“ Gleichwohl haben die ersten Flüchtlinge mit familiären oder anderweitigen Kontakten nach Laatzen die Stadt bereits direkt erreicht. Andere sind auf dem Weg dorthin. Das bestätigte die Sprecherin mit Verweis auf Bürger, die sich wegen Fragen zur Unterbringungen und dem weiteren Vorgehen im Rathaus gemeldet haben. Die Stadt bündele die Anfragen, vermittle Ansprechpartner und warte auf Beschlüsse der Region und des Landes zum weiteren Vorgehen.

Lesen Sie auch Laatzen: Stadt will Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose neu bauen

Zahlen dazu, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine bereits in Laatzen sind oder dort in den nächsten Tagen erwartet werden, liegen noch nicht vor. Jenen Bürgern, die Angehörigen und anderen helfen wollten, aber selbst Platznot und Fragen hätten, könnten sich an das Team Soziale Sicherung wenden unter Telefon (0511) 82055048 oder per E-Mail an unterbringung@laatzen.de.

Ab einer Laufzeit von fünf Jahren gibt es eine Förderung für sozialen Wohnraum

In Laatzens Gemeinschaftsunterkünften gebe es noch freie Kapazitäten, teilte die Stadtsprecherin mit, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Gleichwohl geht die Stadt von einem Zusatzbedarf aus. Für Haus- und Wohnungseigentümer, die Platz für ukrainische Flüchtlinge wie auch afghanische Ortskräfte zur Verfügung stellen können, ist ebenfalls das Team Soziale Sicherung unter der bekannten Rufnummer sowie per E-Mail an wohnen@laatzen.de erreichbar. Für das Belegrechtsprogramm gibt es Geld. Wer der Region Belegungsrechte für bezahlbaren Wohnraum für eine Laufzeit von fünf bis 30 Jahren bereit stellt, erhält je nach Bindungslaufzeit zwei bis 2,50 Euro zusätzlich zum ortsüblichen Quadratmeterpreis.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dies sei ein attraktives Angebot für Eigentümer und gleichzeitig eine Unterstützung für die Stadt Laatzen und ihre Menschen, sagte Bürgermeister Kai Eggert um „bezahlbaren Wohnraum für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zu schaffen und zu erhalten.“ Informationen zum Belegungsrecht gibt es ebenfalls im Rathaus oder bei der Region unter Telefon (0511) 61623122 oder per Email an dunja-lueke@region-hannover.de.

Von Astrid Köhler