Laatzen

Für die Kommunal- und Bundestagswahlen im September sind noch Wahlhelferinnen und -helfer gesucht. Die Stadt Laatzen, die die Wahlen vor Ort organisiert, ruft Interessierte dazu auf, sich zu melden. Dies gelte insbesondere für junge Wählerinnen und Wähler, die zum ersten Mal ihre Stimme abgeben.

Es geht diesmal um gleich zwei Termine, an denen die Wahlen beaufsichtigt und Stimmen ausgezählt werden müssen. Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 12. September, entscheiden Laatzens Bürgerinnen und Bürger über die künftige Besetzung des Rates und der Ortsräte sowie über die Posten von Bürgermeister und Regionspräsident. Zwei Wochen später, am Sonntag, 26. September, stehen dann die Bundestagswahlen sowie gegebenenfalls die Bürgermeisterstichwahl an.

400 Helfer pro Wahl gesucht

Für beide Wahlen werden jeweils 400 Helferinnen und Helfer gesucht, erläutert Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Wer Interesse hat, kann sich per Anmeldeformular auf www.laatzen.de, per E-Mail an wahlteam@laatzen.de sowie telefonisch unter der Nummer (0511) 8205-3206 anmelden. Dabei ist das Wunschwahllokal anzugeben. Für die Tätigkeit vor Ort erhalten die Mitglieder des Wahlvorstands eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 35 Euro. Wahlvorstehende sollten Erfahrungen bei vorigen Wahlen gesammelt haben, sie erhalten 45 Euro.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Wahlbezirke in Laatzen neu geordnet wurden und deshalb die Angaben zum Wahllokal auf den Wahlbenachrichtigungskarten, die im August versendet werden, unbedingt zu beachten sind. Auch werden einige Wahllokale aus den Senioren- und Pflegeheimen wegen der Corona-Pandemie in andere Räume verlegt.

Von Johannes Dorndorf