Nach den gehäuft auftretenden Vandalismusfällen an der Albert-Einstein-Schule, bei denen in den Sommerferien mehr als 50 Fensterscheiben zu Bruch gegangen sind, will die Stadt Laatzen das Gelände der Gesamtschule jetzt nahezu vollständig umzäunen lassen. „Die Maßnahme ist planerisch vorbereitet, die Ausschreibung wird in den kommenden drei Wochen veröffentlicht“, teilt Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley auf Anfrage mit. Nach Auswertung der Angebote könnten sich alle Beteiligten – dazu gehört auch die Schulleitung – noch einmal zu der Ausführung äußern. Danach werde der Auftrag erteilt.

Arbeiten an neuem Zaun soll in diesem Jahr beginnen

Beginnen sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr, die Stadt rechnet mit einer Fertigstellung Ende des Jahres oder Anfang 2022. Vorgesehen ist ein zwei Meter hoher und feuerverzinkter Metallgittermattenzaun, der einmal rund um das Schulgelände verlaufen soll. „Der Zaun ist eine Ergänzung zu der bestehenden Zaunanlage“, erläutert Stadtsprecherin Anke Weisbrich. „Er soll die bisherigen Lücken schließen, sodass die Schulhöfe anschließend komplett eingezäunt sind.“ Der Bereich rund um den Haupteingang solle hingegen frei zugänglich bleiben. „Außerhalb der Schulzeit ist das Außengelände gemäß der Schulhofsatzung für die Öffentlichkeit trotz Zaun grundsätzlich bis 20 Uhr geöffnet“, sagt Weißbrich.

Selbst mit Zaun sollen das Außengelände der AES und die dortigen Spielplätze samt Kletterwand (nicht im Bild) außerhalb der Schulzeit täglich bis zum Abend für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Quelle: Astrid Köhler

Die Stadt geht von Kosten in Höhe von rund 75.000 Euro aus. Ein eigener politischer Beschluss dazu ist nicht angepeilt. „Der Zaun wurde bereits im Zuge des Erweiterungsbaus der AES geplant“, sagt Hanenkamp-Ley. Die Ausschreibung habe sich zwischenzeitlich verzögert, nun solle es aber bald vorangehen – auch aufgrund der jüngsten Vandalismus-Serie: In den Sommerferien waren bei mehreren Vorfällen insgesamt 56 zumeist großformatige Scheiben eingeworfen worden.

17 Taten allein in diesem Jahr

Die Zahl der Taten ist sogar noch größer als bislang bekannt. Nach Polizeiangaben seien im Zeitraum vom 1. Januar bis Ende August 17 Fälle von Sachbeschädigung an der Albert-Einstein-Schule aufgenommen worden. Der Schaden seit Jahresbeginn summiere sich auf geschätzt 30.000 Euro.

Teile des AES-Geländes, wie hier am Weg zur alten Sporthalle Am Kiefernweg, sind bereits eingezäunt. Quelle: Astrid Köhler

Wie berichtet, hatte die Polizei in der Nacht auf den 27. August einen Verdächtigen vor Ort festgenommen. Der Laatzener gilt weiterhin als tatverdächtig. Die Polizei korrigierte das Alter des mutmaßlichen Täters von 19 auf 18 Jahre. Da er die Beamten im Zuge der Festnahme beleidigt hatte, wurde gegen ihn eine gesonderte Strafanzeige wegen Beleidigung gefertigt.

Zwei weitere Verdächtige festgenommen

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden darüber hinaus bereits im Juli und August zwei weitere Verdächtige in Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an der AES festgenommen. Am 8. August stellten die Beamten gegen 5.45 Uhr einen 18-Jährigen in Tatortnähe. Anwohner hatten verdächtige Geräusche gehört und daraufhin die Polizei alarmiert. In der Nacht waren ebenfalls Fensterscheiben an der Schule zu Bruch gegangen. Nach Auskunft der Polizei handelt es sich nicht um denselben Täter, der am 27. August auf dem Schulgelände festgenommen wurde.

Ein weiterer Fall ereignete sich am 5. Juli gegen 21.10 Uhr. Laut Polizeisprecherin Janique Bohrmann haben Beamte einen 17-jährigen Laatzener auf dem Schulgelände gestellt. „Zeugen hatten ihn bei der Tatausführung beobachtet und die Polizei gerufen“, berichtet Bohrmann. Gegen die drei mutmaßlichen Täter werde weiterhin ermittelt. „Alle Tatverdächtigen sind in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten.“

Aufgrund der guten Erfahrungen am Erich-Kästner-Schulzentrum denkt die Stadt darüber hinaus weiterhin über eine Kameraüberwachung an der Albert-Einstein-Schule nach. „Ob und inwieweit diese noch infrage kommt, wird derzeit noch geprüft“, sagt Weisbrich.

