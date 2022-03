Laatzen-Mitte

Vor zwei Wochen sind erstmals Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine für einige Tage in der Sporthalle der Albert-Einstein-Schule (AES) unterkommen. Kurzfristig wurden dort 140 Feldbetten sowie Tische und Bänke aufgestellt. Wenn nun erneut Menschen die Notunterkunft beziehen, könnte es sein, dass sie länger bleiben müssen, ehe eine passendere Alternative gefunden ist. Deshalb, und auch, um für die Geflüchteten ein Minimum an Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen, bauen Stadt und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Freitag Zelte in der Halle auf.

Betriebshof verlegt Holzspanplatten

Morgens um 8 Uhr begann ein Team vom städtischen Betriebshof vorbereitend damit, Holzspanplatten in den Hallendritteln zu verlegen. Jene, in denen bisher die 140 Feldbetten und künftig auch die Zelte stehen, seien komplett ausgelegt, teilt Stadtsprecherin Anke Weisbrich mit. Für den Essbereich habe das Material nicht ganz gereicht. Dies solle zeitnah nachgeholt werden.

Seit dem Nachmittag beginnt nun auch der Aufbau der bestellten und aus der Nähe von Hamburg abgeholten 20 Zelte mit einer Vielzahl von Helfern, die das für die Betreuung der Menschen zuständige DRK Region Hannover organisiert hat. Wann die Halle wieder belegt wird, ist noch unklar. Die Situation könne sich jederzeit ändern, teilt Stadtsprecherin Weisbrich mit. Allen sei aber klar, dass die Unterbringung in einer Sporthalle die Ausnahme sein solle und der Aufenthalt dort für die Menschen so kurz wie möglich gehalten und bestmöglich begleitet werde.