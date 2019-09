Laatzen-Mitte

„Wie kommt der Müll in unsere Stadt?“ Diese Frage stellt Bürgermeister Jürgen Köhne am Dienstag, 17. September, ab 17 Uhr im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums Vertretern aus Politik, Naturschutz und Einzelhandel. Rede und Antwort stehen die CDU-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretärin, Maria Flachsbarth, Michael Albert, Inhaber des Lose-Ladens in Hannover, der ausschließlich verpackungsfreie Produkte aus der Region verkauft, Nils Möllmann vom Naturschutzbund und Christian Kampmann vom Unternehmen PreZero, das sich um das Abfallmanagement von Lidl und Kaufland kümmert.

Sprechen werden die Teilnehmer über Fragen wie „Warum braucht der Einzelhandel Verpackungen?“, „Welche Möglichkeiten gibt es, um Plastik zu vermeiden?“, „Was muss passieren, damit der Müll gar nicht erst produziert wird?“ und „Was tun Sie, damit morgen weniger Müll in meiner Stadt liegt“? Dabei haben auch Zuhörer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren.

Die Podiumsdiskussion ist Teil der Veranstaltungsreihe „Leben in Laatzen – eine saubere Sache“, die die Stadt in diesem Jahr ausgerufen hat. Die Veranstaltung ist auch Ergebnis der Aktion Laatzen räumt auf!“im März, bei der in allen Stadtteilen Müll gesammelt wurde. Diese sei zwar auf viel Resonanz gestoßen und äußerst erfolgreich gewesen, allerdings habe der Müll bereits nach wenigen Tagen wieder zum vertrauten Straßenbild gehört, heißt es vonseiten der Stadt.

Von Stephanie Zerm