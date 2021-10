Laatzen

Bäume im Laatzener Stadtgebiet sind künftig strenger geschützt als bislang: Der Rat der Stadt hat in seiner jüngsten Sitzung die bereits bestehende Baumschutzsatzung deutlich verschärft. Unter anderem wurde der Stammumfang geschützter Bäume verringert, es wurden Nadelbäume neu aufgenommen, und das Bußgeld bei Verstößen wurde erhöht.

Seit mehr als einem Jahr diskutieren Laatzener Ratspolitiker über die neue Satzung. Der ursprüngliche Entwurf vom Juni 2020 wurde mehrfach überarbeitet – teils wegen Änderungswünschen der Parteien, teils aufgrund von externen Anregungen. In der letzten Sitzung des amtierenden Rates am vergangenen Donnerstag sollte das Paragrafenwerk nun endlich verabschiedet werden.

Nadelbäume sind künftig strenger geschützt – aber warum?

Allerdings gab es kurz vor der Abstimmung noch einmal eine Irritation: So wollte Martin Windisch aus Ingeln-Oesselse wissen, warum die Stadt Nadelbäume künftig stärker schützen wolle als Laubbäume: Nadelbäume dürfen laut der neuen Satzung ab einem Stammumfang von 80 Zentimetern (gemessen in einem Meter Höhe) nicht gefällt werden, bei Laubbäumen gilt dies hingegen erst ab einem Umfang von einem Meter und mehr. „Ich kenne das aus keiner Baumschutzsatzung“, sagte Windisch, der Fachagrarwirt für Baumpflege ist und in Ingeln-Oesselse mit seiner Firma „Tree Team“ unter anderem Baumkontrollen und -gutachten anbietet.

„Wir als Firma müssen unseren Kunden erklären, warum das so passiert“, erläuterte Windisch sein Anliegen, das er bereits in einer Stellungnahme an die Verwaltung vorgetragen habe. „Ich kenne keine Kommune der Region, die Nadelbäume strenger schützt als Laubbäume.“ Der Stammumfang sei letztlich gleichzusetzen mit dem Alter und der Bedeutung des Baums.

Initiiert worden war die Änderung von der rot-rot-grünen Mehrheitsgruppe im Rat. Regina Asendorf (Grüne) gab Windisch denn auch zur Antwort, der Passus sei der hannoverschen Satzung entnommen. Tatsächlich sind Nadelbäume in der Landeshauptstadt ebenfalls ab 80 Zentimetern geschützt, bei Laubbäumen gilt dort jedoch sogar eine 60-Zentimeter-Grenze.

Rat beschließt Satzung – bei mehreren Enthaltungen

Einige Bedenken Windischs sind im Rahmen der öffentlichen Auslegung bei der Stadt eingegangen. In der entsprechenden Drucksache heißt es zum Thema Stammumfang jedoch nur: „Der Anregung wird nicht gefolgt“ – ohne Begründung. Auf Anfrage dieser Zeitung verwies die Stadtverwaltung darauf, dass die Regelung politisch so eingebracht und beschlossen wurde. Aus fachlicher Sicht sei der strengere Schutz für Nadelbäume nachvollziehbar, „weil diese seltener im Stadtgebiet vorhanden sind“.

Nach einer Sitzungsunterbrechung wurde die neue Satzung schließlich mit großer Mehrheit verabschiedet. Mit Nein stimmte einzig Peter Jeßberger (CDU). Sieben Ratsleute enthielten sich, teils aus den Reihen der Mehrheitsgruppe.

Diese Regeln gelten künftig:

Mit dem Beschluss sind nun Laubbäume ab einem Umfang von einem statt bislang 1,50 Meter Stammumfang geschützt. Nadelbäume wurden neu aufgenommen, für sie gilt der Schutz schon ab 80 Zentimeter. Eibe, Rotdorn, Stechpalme, Kugelahorn und Kugelrobinie sind – wie bislang auch schon – ab 30 Zentimeter Umfang tabu für die Motorsäge. Genauer definiert wird neuerdings der Schutz des Wurzelbereichs, der künftig für die gesamte Bodenfläche unter der Baumkrone zuzüglich 1,5 Meter in alle Richtungen gilt. Bei einer Säulenform sind es sogar fünf Meter, bei Hecken zwei Meter von der Basis des Gehölzes aus gemessen.

Verstöße kosten bis zu 25.000 Euro

Erstmals festgelegt ist auch die Höhe von Ersatzzahlungen für den Fall, dass Ersatzpflanzungen bei ausnahmsweise genehmigten Baumfällungen nicht möglich sind. Bei einem Stammumfang von zwölf bis 14 Zentimetern sind 200 Euro fällig. Der Betrag steigert sich in Staffeln von jeweils 100 Euro pro weitere zwei Zentimeter bis zu einem Höchstbetrag von 800 Euro. Neu im Satzungstext steht auch, dass bei Verstößen künftig bis zu 25.000 Euro zu zahlen sind. Bisher waren es maximal 5000 Euro (10.000 Mark).

Von Johannes Dorndorf