Grasdorf

Der Bau des neuen Gemeindehauses in der Grasdorfer Kirchstraße ist fast abgeschlossen – am Sonnabend feiert die evangelische St.-Marien-Gemeinde die Eröffnung des Gebäudes. Im Umfeld der Bauarbeiten gibt es jetzt jedoch Aufregung: Die Stadt lässt derzeit einen Teil des Fußwegs vor dem nur wenige Meter entfernten Pfarrhaus neu pflastern. Statt die Steine dafür neu zu beschaffen, ließ die Kommune sie jedoch von der gegenüberliegenden Straßenseite entfernen. Die Eigentümerin des angrenzenden Grundstücks ist entsetzt.

„Ein echter Schildbürgerstreich“

„Ich empfinde das als echten Schildbürgerstreich“, sagt Britta Schaper, der das Grundstück gehört. „Man kann vor dem Pfarrhaus gerne alles schön machen.“ Aber dafür auf der gegenüberliegenden Seite das Pflaster wegzunehmen und die Anlieger nicht darüber zu informieren, gehe einfach nicht.

Die Stadt begründet die Pflasterarbeiten damit, dass der bislang unbefestigte Gehwegstreifen vor dem Pfarrhaus befestigt werden sollte. Dabei habe man darauf achten wollen, den dörflichen Charakter zu erhalten. „Neues Pflaster in der gleichen Art und Güte und in der geringen Menge ist nur schwer zu bekommen“, sagt Stadtsprecherin Ilka Hanenkamp-Ley. Auf dem schmalen Streifen auf der gegenüberliegenden Seite, der nicht als Gehweg genutzt wird, sei hingegen eine wassergebundene Decke geplant. Im kommenden Jahr sollen weitere Arbeiten an den Gehwegen in der Kirchstraße erfolgen.

Das Pflaster entlang der Mauer am Grundstück Leinestraße 6 ist bereits entfernt. Quelle: Johannes Dorndorf

Aber warum wurden die direkten Anlieger nicht informiert? Die Stadt antwortet darauf schmallippig: „Da keine Behinderung der Aufnahme der Steine an der Mauer vorlag, ist keine Information erfolgt.“ Laatzens stellvertretender Ortsbürgermeister Siegfried-Karl Guder (CDU) missbilligt das Vorgehen der Stadt. „Ich bin sprachlos, wie jemand auf solch eine Idee kommen kann. Wenn sie dort Steine hinhaben wollen, sollen sie sich welche kaufen.“

Von Johannes Dorndorf