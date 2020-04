Laatzen: Stadt verteilt Corona-Broschüre an 25.000 Haushalte

Rund 25.000 Laatzener Haushalte erhalten in diesen Tagen Post von der Stadt. In dem Faltblatt sind die wichtigsten Informationen und Regeln rund um die Corona-Situation in Laatzen zusammengefasst – allerdings konnten mögliche, am Mittwoch im Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder besprochene Lockerungen dabei noch nicht berücksichtigt werden.