Kleine Überraschungen zum Spielen und Bastelideen: Die Mitarbeiterinnen der Familienförderung, des Familienzentrums und des Kita-Einstiegs der Stadt Laatzen haben sich etwas für die Laatzener Jungen und Mädchen einfallen lassen. Jede Woche verteilen sie 200 bunte Tüten in ganz Laatzen – unter anderem auf Spielplätzen, beim Stadthaus, am Familienzentrum sowie am Wiesendachhaus. Die Präsente sollen die Kinder fördern und als kleiner Ersatz für die rund 20 Eltern-Kind-Gruppen dienen, die zurzeit wegen der Corona-Pandemie im Stadthaus nicht ausgerichtet werden können.

Die Aktion hat Anfang Juni begonnen und soll bis zum Ende der Sommerferien fortgesetzt werden. Die Initiatoren bitten darum, dass jedes Kind nur eine Tüte nimmt, damit möglichst viele Jungen und Mädchen im Stadtgebiet davon profitieren können.

Stadt stellt von Kindern selbst gemalte Bilder aus

Neben der Aktion „Bunte Tüten“ setzt die Stadt das Projekt „ Laatzen ist bunt“ fort, das bereits im Mai begonnen hat. Dabei können alle Laatzener Kinder Bilder malen und diese im Stadthaus abgeben. Mit den eingereichten Werken sollen das Stadthaus, das Rathaus, Sportvereine und alle anderen öffentlichen Einrichtungen farbenfroh gestaltet werden. Jedes eingereichte Bild wird ausgestellt. Die Gemälde können im Briefkasten des Stadthauses bis zum 17. Juni abgegeben werden. Bislang sind bereits mehr als 100 Bilder eingegangen.

Für Fragen und Informationen sowie weitere Anregungen und ein Feedback stehen die Koordinatorin für Frühe Hilfen, Maria Jakob, unter der E-Mail-Adresse maria.jakob@laatzen.de und der Telefonnummer (0511) 8205-5408 sowie Meike Marks unter meikemarks@mac.com zur Verfügung.

Von Stephanie Zerm