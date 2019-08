Laatzen-Mitte

Das spanische Restaurant Amano macht Ende September dicht – aus Sicht von Betreiber Mario-Ernesto Nebot auch, weil die Stadt den Betrieb nicht genügend unterstützt habe. Im Rathaus ist man über die Vorwürfe regelrecht verärgert: Die Vorwürfe seien überzogen und würden in Teilen nicht stimmen, sagt Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels.

Nebot hatte unter anderem argumentiert, dass sich die Stadt nicht an Sanierungsarbeiten im ehemaligen IBM-Clubhaus beteiligen wolle – rund 60.000 Euro müssten bei einer Verlängerung des Pachtvertrags investiert werden. „Die Summe hören wir zum ersten Mal“, erwidert Pagels. Zwar habe der Amano-Wirt bei einem Ortstermin Umbauwünsche vorgetragen. Die Hauptumbauten seien jedoch aus Brandschutzgründen nicht umsetzbar gewesen. Für weitere Wünsche habe man vereinbart, dass Nebot sie mit Zahlen unterlege. „Dies ist nicht erfolgt.“

Fünfstellige Einbuße wegen eintägiger Straßensperrung?

Die Auswirkungen der Straßensperrung an der Gutenbergstraße im August 2018 dürften nach Einschätzung der Stadtverwaltung zudem geringer sein als von Nebot angegeben: „Es gab nur einen einzigen Tag lang eine Vollsperrung“, sagt Pagels – an zwei weiteren Tagen sei die Straße halbseitig gesperrt gewesen. Die Stadt selbst habe davon erst wenige Tage vorher erfahren und gleich am Folgetag im Amano Bescheid gesagt. Nebot hatte einen fünfstelligen Umsatzausfall geltend gemacht.

Auch der Vorwurf, das Stadtmarketing habe sich nie blicken lassen, sei aus der Luft gegriffen. So habe Wirtschaftsförderer Jörg Schmidt, der auch für das Stadtmarketing zuständig ist, mehrere Gespräche mit Nebot geführt. Dabei sei es um eine stärkere Einbindung des vom Amano mit betreuten Gartenhauses bei Veranstaltungen im Park der Sinne gegangen. Zugleich hätten Besucher des Parks wiederholt über Warteschlangen vor dem Gartenhaus geklagt. „Wir sind als Mittler aufgetreten“, beteuert Stadtsprecher Matthias Brinkmann.

Stadt: Wir sind Wirt entgegengekommen

An anderer Stelle sei die Stadt der Gastronomie deutlich entgegengekommen. So ende der Pachtvertrag regulär eigentlich erst im März 2020. Auf Wunsch Nebots habe sich die Stadt darauf eingelassen, dies zum 31. Oktober vorzuverlegen.

Nebot kontert auf Nachfrage, man habe sich auf die verkürzte Pachtzeit geeinigt, um eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden: Die Baustellensperrung sei in dieser Form juristisch angreifbar gewesen. Zudem habe die Baustelle de facto verhindert, dass Lieferungen zum Amano gelangen konnten – und dies wenige Tage vor dem Stadtfest. Deshalb seien auch die Umsatzzahlen so stark eingebrochen. Dass er die Sanierungsgespräche nicht fortgesetzt habe, habe einen einfachen Grund: „Es war ja schon in den Gesprächen klar, dass nichts passieren wird.“

Von Johannes Dorndorf