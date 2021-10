Laatzen

Laatzens Schulen sollen mit CO2-Ampeln nachgerüstet werden. Die Stadt hat jetzt bekannt gegeben, dass sie beim Land Förderanträge für 290 solche Messgeräte gestellt hat. Damit sollen alle Klassen- und Fachräume an den Laatzener Schulen ausgestattet werden. Auch hat die Verwaltung zwölf mobile Luftreinigungsgeräte für sechs Unterrichtsräume beantragt.

Die CO2-Ampeln messen den Kohlendioxid-Gehalt in den Unterrichtsräumen. Werden bestimmte Grenzwerte überschritten, signalisieren die Geräte, dass zusätzlich gelüftet werden sollte. Die CO2-Konzentration in der Atemluft lässt auch Rückschlüsse auf Aerosolkonzentrationen in der Atemluft zu, die Krankheitserreger wie Coronaviren enthalten können. Die CO2-Ampeln können so deshalb zum Schutz gegen die Ausbreitung des Coronavirus beitragen.

Auch zwölf Luftreiniger sind beantragt

Parallel hat die Stadt Förderanträge für zwölf mobile Luftreinigungsgeräte gestellt. Zum Einsatz sollen sie in sechs Klassenräumen kommen, in denen eine ausreichende Lüftung sonst nicht sichergestellt werden kann. „Die Reinigungsgeräte können allerdings nicht das Lüften ersetzen, sondern nur vorhandene Luft filtern“, sagt Stadtrat Stefan Zeilinger. Um für eine ausreichende Sauerstoffversorgung zu sorgen, sei weiterhin Lüften erforderlich.

Wann die Geräte letztlich eingesetzt werden, hängt von der Förderzusage des Landes, aber auch von der Verfügbarkeit ab. Bislang sind lediglich fünf CO2-Ampeln in Laatzener Klassenräumen installiert, die testweise angeschafft wurden, davon zwei in der Albert-Einstein-Schule, zwei im Erich-Kästner-Schulzentrum und eine in der Grundschule Pestalozzistraße.

In den neueren Gebäudeteilen setzt die Stadt auf die dort eingebauten Lüftungsanlagen. Dazu zählen etwa das neue Nebengebäude der Albert-Einstein-Schule und das neue Erich-Kästner-Schulzentrum, dessen erster Bauabschnitt – die Oberschule – im Dezember eröffnet werden soll.

Von Johannes Dorndorf