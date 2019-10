Laatzen-Mitte

Der Entwurf für die geplante Erweiterung der Albert-Einstein-Schule ( AES) steht: Das bestehende Förderschulgebäude soll 2020 einem Neubau weichen, in dem die Kooperative Gesamtschule ihre Jahrgänge fünf und sechs künftig unterbringen will. Der Schulausschuss wird über das Projekt in seiner für Donnerstag anberaumten Sitzung beraten.

„Das wird die kleine AES“, schwärmt Schulleiter Christian Augustin. Die beiden unteren Jahrgänge erhielten mit dem Bau einen eigenen Bereich, wo sie unter sich bleiben könnten. Augustin lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt, Architekten und Schule. Lehrer, Sozialpädagogen und Eltern hätten im Vorfeld in insgesamt acht Workshops Ideen für den Erweiterungsbau zusammengetragen und daraus einen Prototyp entwickelt. Zwar weiche die nun fertige Planung in einigen Punkten davon ab, mit dem Ergebnis sei er aber „sehr zufrieden“, versichert Augustin.

Jeder Klassenraum erhält einen Nebenraum

18 Unterrichtsräume – je neun pro Jahrgang – sieht das Raumprogramm für den L-förmigen Erweiterungsbau vor, der zweigeschossig auf dem Gelände der bisherigen Förderschule errichtet werden soll. Jeder der knapp über 70 Quadratmeter großen Räume wird auf Wunsch der AES um einen kleinen, vom Klassenzimmer einsehbaren Differenzierungsraum ergänzt, in denen einzelne Schüler gesondert gefördert werden können. Außerdem sind zwei größere Differenzierungsräume vorgesehen, die mit einer mobilen Wand voneinander getrennt sind. Die Schule will dort unter anderem ihr Sozialtraining anbieten, das für die Jahrgänge fünf und sechs zum Schulkonzept gehört.

Der Eingangsbereich ist zur AES in Richtung Südwesten ausgerichtet (Zeichnung oben). Das untere Bild zeigt die Süd-Ost-Ansicht. Quelle: Tollé Planungsgesellschaft

Hinzu kommen ein Lehrerzimmerbereich, WC-Anlagen sowie Lager, Putzmittel- und Technikräume. Das Obergeschoss ist über einen Fahrstuhl barrierefrei erreichbar. Bei der Flurbreite ist die Stadt den Wünschen der Schule entgegengekommen: Waren ursprünglich 2,60 Meter vorgesehen, sind es nun 3,50 Meter, sodass etwa eine Gruppe wartender Kinder nicht andere behindert, die zu den dahinter liegenden Räumen gelangen wollen. Zu den Besonderheiten zählen eine Rutsche, die vom Ober- ins Erdgeschoss führt, und eine Kletterwand im Eingangsbereich.

Förderschule wird abgerissen

Die bestehende Förderschule am Kiefernweg läuft im Sommer 2020 aus. Danach will die Stadt das Gebäude abreißen, so dass die Neubauarbeiten im November 2020 beginnen könnten. Fertig werden soll der Bau nach derzeitigem Zeitplanung im Sommer 2022.

Da das Förderschulgebäude schon jetzt teilweise von der AES mitbenutzt wird, müssen Lehrer und Schüler während der Abriss- und Bauzeit auf Container ausweichen. Die Stadt hat dafür den kleinen Rasensportplatz hinter der Turnhalle der Förderschule im Auge. Nach Angaben von Schulleiter Augustin seien allerdings auch andere Flächen denkbar. Insgesamt rechnet die Stadt mit Raummodulen für acht Klassenverbände. Die Module würden für die Übergangszeit gemietet.

Die Klassen werden übergangsweise in Container ausgelagert. Quelle: Johannes Dorndorf

Baukosten steigen auf 11,3 Millionen Euro

Fest steht schon jetzt, dass das Projekt teurer wird als zuletzt erhofft. War die Stadt bislang von einer Investitionssumme von 10,1 Millionen Euro ausgegangen, schätzt sie die Kosten nun auf 11,3 Millionen Euro. Davon entfallen 600.000 Euro auf die Containermiete. Die Steigerung hänge mit der Interimslösung, einer höheren Bruttogeschossfläche und Kostensteigerungen im Baugewerbe zusammen.

Die politischen Beratungen sollen schon in den nächsten Tagen erfolgen: Am Donnerstag trifft sich der Schulausschuss, bereits am Montag, 21. Oktober, soll die Entscheidung im Rat fallen.

Schulausschuss berät auch über Grundschule Rethen

Der städtische Schulausschuss beschäftigt sich am Donnerstag, 17. Oktober, mit noch einem weiteren Großprojekt: In der gemeinsam mit dem Ortsrat Rethen abgehaltenen Sitzung sollen die Pläne für die seit Jahren aufgeschobene Erweiterung der Grundschule Rethen vorgestellt und beschlossen werden. Die Stadt plant, auf dem Nachbargrundstück einen zweigeschossigen Bau unterzubringen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Grundschule Rethen, Steinweg 18.

Von Johannes Dorndorf