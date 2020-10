Laatzen

Erst im März diesen Jahres hatte der Rat der Stadt beschlossen, die Grundsteuer ab dem 1. Januar 2021 von 600 auf 610 Punkte anzuheben. Mit der Erhöhung wollten Laatzens Ratspolitiker Einnahmeausfälle kompensieren, die durch die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) entstanden wären. Weil die Strabs-Abschaffung nun aber vor Gericht zu versanden droht, wird die Steuererhöhung nun wohl abgeblasen: Die Entscheidung dazu soll bei der Ratssitzung am Montag, 26. Oktober, fallen.

Mit der Steuererhöhung verfolgten Laatzens Ratspolitiker die Idee, die Sanierung von Straßen auf alle Bürger statt auf die jeweiligen Anlieger umzulegen. Jährlich zwischen 8 und 14 Euro Grundsteuer mehr, so die damalige Kalkulation, würde jeder Laatzener dann zahlen müssen. Mit der Steuererhöhung wollten die Fraktionen auch die Kommunalaufsicht besänftigen: Die hatte die Strabs-Abschaffung wegen der notorischen Haushaltsdefizite und der Verschuldung der Stadt zuvor abgelehnt.

Anzeige

Prozesse ziehen sich mindestens bis 2021 hin

Der Fall beschäftigt längst auch die Gerichte: Nachdem die Region der Stadt die Strabs-Abschaffung untersagte, klagte die Kommune vor dem Verwaltungsgericht Hannover. Das Gericht gestand der Stadt zunächst eine aufschiebende Wirkung bis zum endgültigen Urteil zu, der Beschluss wurde jedoch später vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg kassiert. Die Laatzener Stadtverwaltung geht nun davon aus, dass die gleichen Urteile auch im Hauptverfahren drohen, so dass die Kommune am Ende mit leeren Händen dastünde.

„Die Situation führt dazu, dass von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts voraussichtlich frühestens im Laufe des Jahres 2021 ausgegangen werden kann“, teilte Bürgermeister Jürgen Köhne jetzt mit. Sollte die Stadt weiter vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen, müsse man sich sogar auf einen „mehrjährigen Zeitraum“ einrichten.

Köhne : Strabs lässt sich auf Sicht nicht abschaffen

Deshalb schlägt Köhne nun vor, die bereits für 2021 beschlossene Steuererhöhung zu abzublasen. „Die bestehende Straßenausbaubeitragssatzung kann voraussichtlich nicht in einem überschaubaren Zeitraum aufgehoben werden“, so der Bürgermeister.

Nun entscheidet also der Rat über die Vorlage. Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem das Integrierte Handlungskonzept für das Programm Laatzen-Mitte wird top, die Gestaltung des Kreisels an der Gutenbergstraße, der Bebauungsplan für den Sportplatz an der Oesselser Straße in Gleidingen und die Einrichtung eines Ausschusses Verkehrswende. Die Sitzung ist öffentlich, sie beginnt um 18 Uhr im Forum der Albert-Einstein-Schule.

Von Johannes Dorndorf