Rethen

Mit Beginn der Bauarbeiten an der Hildesheimer Straße in Rethen hat die Stadt auf der Braunschweiger Straße ein Halteverbot verhängt. Auf der Nordseite dürfen Fahrzeuge seit Anfang vergangener Woche nicht mehr abgestellt werden. Im Ortsrat Rethen gab es am Dienstagabend Widerstand gegen das Vorgehen. „Das bedeutet für Anwohner in dem gesamten Bereich eine große Härte“, stellte CDU-Ortsratsmitglied Hannelore Flebbe fest. „Es gibt recht wenige Möglichkeiten, Autos abzustellen.“ Das zeige sich auch daran, dass zuletzt viele den Friedhofsparkplatz genutzt hätten, wo neuerdings eine Zeitbegrenzung eingeführt wurde.

Flebbe spricht sich deshalb dafür aus, das Halteverbot wieder aufzuheben. Die vergangenen Tage hätten gezeigt, dass nur relativ wenige Fahrzeuge die Triftstraße und die Braunschweiger Straße nutzten, um von Gleidingen nach Rethen zu kommen. „Wenn dort verbotenerweise Verkehr fließen sollte, dann würde dieser durch die haltenden Fahrzeuge eher noch daran gehindert, als wenn er so wie jetzt frei durchfahren kann“, sagte Flebbe.

Stadtsprecher Matthias Brinkmann begründete das Halteverbot mit der Zuwegung für die Feuerwehrleute aus Gleidingen, die ungehindert zur Rethener Feuerwache gelangen sollen und den Schleichweg von Gleidingen nehmen dürfen. Er nehme den Vorschlag jedoch auf und kündigte an, dass die Stadt ihn prüfe.

Von Johannes Dorndorf