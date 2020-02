Laatzen

Knapp 1500 Kinder besuchen derzeit eine Grundschule in Laatzen – Tendenz steigend. Ab 2025 soll für jedes Kind, dessen Eltern es wünschen, eine ganztägige Betreuung an der Schule gewährleistet sein. So steht es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, die damit eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherstellen will.

Um darauf vorbereitet zu sein, arbeitet die Stadt Laatzen bereits seit zwei Jahren zusammen mit Vertretern aus Politik und der Schulen sowie mit Fachkräften der Jugendhilfe an einem einheitlichen Konzept für den Ausbau des Ganztagsangebots im Stadtgebiet. Jetzt liegen die Grundsätze der Arbeitsgemeinschaft (AG) Ganztag zur Abstimmung in den Ausschüssen vor.

Freizeit und Unterricht können sich abwechseln

Dabei sind für die sieben Grundschulen zwei verschiedene Modelle denkbar, aus denen diese wählen können: Bei dem ersten rhythmisierten Ganztagsablauf sollen normale Unterrichtseinheiten und AGs abwechselnd den ganzen Tag über stattfinden, sodass es keine Aufteilung mehr gibt in Vormittagsunterricht und Freizeit am Nachmittag. Dabei sollen die Kinder den gesamten Tag über von Lehrern betreut werden. Beim zweiten Modell kann die Schule ihr Unterrichtskonzept beibehalten. Die Stadt organisiert dann die Ganztagsbetreuung außerhalb der Unterrichtszeiten am Nachmittag.

Betreuung soll von 7 bis 17 Uhr gewährleistet sein

Beide Modelle sollen sich an den bisherigen Hortzeiten orientieren und eine Betreuung der Kinder von 7 bis 17 Uhr gewährleisten, auch in den Ferien. Grundsatz ist dabei, dass die Ganztagsschule generell freiwillig ist. Im Rahmen dieses Angebots soll es eine Vielzahl an AGs geben, unter anderem aus den Bereichen Musik, Handarbeit, Abenteuer, Werken, Sport, Entspannen, Lernförderung und lebenspraktisches Lernen.

Das Konzept sieht feste Bezugspersonen vor, die Schüler werden demnach von Fachkräften in kleinen Gruppen beim Lernen begleitet. Die Mithilfe von freien Trägern und Vereinen ist ausdrücklich erwünscht. Auch die Wünsche der Kinder sollen berücksichtigt werden und Eltern die Möglichkeit erhalten, sich am Schulleben zu beteiligen. Außerdem ist ein für alle Schüler gemeinsames und betreutes Mittagessen geplant.

Auch ein gemeinsames Mittagessen soll zum Ganztagsangebot gehören. Quelle: Franziska Kraufmann/dpa/Symbolbild

Voraussetzung für die Vertreter aus Politik, Schulen und Jugendhilfe, die an den Grundsätzen für die Ganztagsschule mitgearbeitet haben, ist eine angemessene finanzielle Ausstattung sowie ausreichendes, qualifiziertes, hauptamtliches Personal. Außerdem müsse das Angebot für alle Laatzener Familien gleichermaßen erreichbar sein und keine finanziellen oder sonstigen Hürden beinhalten.

Ausschuss vertagt Entscheidung

In den nächsten Wochen müssen sich nun die Ratsgremien mit dem Konzept befassen. Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss hat am vergangenen Donnerstag allerdings das Thema vertagt, da die Gruppe CDU/ FDP noch Beratungsbedarf hat. Werden die von der AG erarbeiteten Grundsätze angenommen, will die Verwaltung mit den Grundschulen das Gespräch suchen. An ein oder zwei Schulstandorten könnten dann Pilotprojekte zur Ganztagsbetreuung starten. Davon sollte eine Grundschule möglichst in Latzen-Mitte liegen.

An drei der sieben Grundschulen gibt es bereits ein Ganztagsangebot: an der Pestalozzistraße, an der Rathausstraße und in Rethen. Die Grundschule Ingeln-Oesselse will 2022 nach dem Neubau der Schule zur Ganztagsschule werden. Allerdings soll das Freizeitangebot dort nur am Nachmittag stattfinden.

