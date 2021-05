Rethen

Seit Jahren bemüht sich der Ortsrat Rethen um ein Konzept zur Aufwertung des Rethener Parks – und seit Jahren wird das Gremium von der Stadtverwaltung vertröstet. Nun soll ein Runder Tisch den Knoten durchschlagen. Darauf haben sich Rethens Ortsbürgermeister Ernesto Nebot und Vertreter der Stadtverwaltung geeinigt. Mitmachen können dann alle – Ortsrat, Vereine und interessierte Bürger.

„Sobald es die Corona-Bedingungen ermöglichen, werden wir uns mit den Beteiligten des Ortsrats, des Seniorenbeirats, des Jugendbeirats und interessierten Bürgern im Park treffen, um die Punkte in Form eines Runden Tischs Park Rethen zu diskutieren und dann auch gemeinsam zu Konzepten und Lösungen zu kommen“, gab Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels bei der jüngsten Ortsratssitzung bekannt. Vorangegangen war dem Vorschlag eine entsprechende Absprache zwischen Ortsbürgermeister und Verwaltung.

Irritationen um Frage des Denkmalschutzes

Vertretern beider Ortsratsgruppen begrüßten ein solches Treffen. Allerdings verhakten sich Politik und Verwaltung in der Frage, was denn im Park nun erlaubt sei und was nicht. Anlass war eine Anfrage der Gruppe SPD/Grüne beim Niedersächsischen Landesamt für Denkmalschutz. Dessen Antwort besagt, dass der Park und deren Baumbestand geschützt sei. Nach Auffassung der Ratsgruppe besagt dies nicht, dass dies auch auf die Wegeführung zutrifft.

Das Wegenetz im Rethener Park ist so umfangreich, dass die Stadt nicht alle Wege gleichmäßig instand hält. Quelle: Stadt Laatzen

Die Stadtverwaltung als untere Denkmalschutzbehörde hatte hingegen wiederholt betont, die Wege dürften nicht umfangreicher angefasst werden. „Ich denke, es gibt ein ganz große Diskrepanz zwischen dem, was das Landesamt sagt und was die Stadt“, befand Rita Heitsch (SPD). Bis zu einem Runden Tisch will sie diese Frage geklärt wissen. Heiko Schönemann (SPD) schlug in die gleiche Kerbe „Wenn es heißt, die Wege seien schützenswert, frage ich mich, warum sie so aussehen, wie sie aussehen.“

Historisches Wegenetz extrem umfangreich

Die Stadtverwaltung hatte eine entsprechende Anfrage der Ratsgruppe dahingehend beantwortet, dass die Hauptwege geschützt seien, die Nebenwege jedoch geändert werden dürften. Bau-Fachbereichsleiter Pagels legte eine historische Zeichnung vor, die deutlich machte, wie umfangreich das Wegenetz insgesamt ist. „Wenn man die alle reaktivieren würde, würde der Park mehr aus Wegen als aus Grünflächen bestehen“, sagte Pagels.

Von Johannes Dorndorf