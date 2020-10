Gleidingen/Alt-Laatzen/Ingeln-Oesselse

Die Stadt Laatzen möchte den Autoverkehr auf ihren Hauptverkehrsstraßen verlangsamen. Die Stadtverwaltung hat bei der Region Hannover beantragt, an einem Tempo-30-Modellversuch teilzunehmen. Betroffen wären Abschnitte der Hildesheimer Straße in Gleidingen und Alt-Laatzen sowie die Gleidinger Straße in Ingeln-Oesselse.

Schon seit Jahren bemüht sich die Kommune insbesondere für die Gleidinger Ortsdurchfahrt um eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, scheiterte bislang jedoch an den gesetzlichen Regelungen: So ist Tempo 30 auf Kreisstraßen nur in Ausnahmefällen – etwa vor Kindertagesstätten und Altenheimen – zulässig. Mit dem regionsweiten Verkehrsversuch unternimmt die Stadt nun einen neuen Anlauf und schlägt zugleich zwei weitere Abschnitte vor: Wie in Gleidingen soll auch in Alt-Laatzen die komplette Hildesheimer Straße ins Programm mit aufgenommen werden – von der Stadtgrenze bis zur Abzweigung zur Erich-Panitz-Straße am Übergang zu Grasdorf. Für Ingeln-Oesselse schlägt die Verwaltung den Abschnitt zwischen der Abzweigung Rotdornallee und dem Hösselgraben neben dem Edeka-Markt vor.

Lärmbelastung in Gleidingen besonders hoch

Die Auswahl folgt dabei den Vorgaben der Region: Bei dem Modellversuch, der auf drei Jahre begrenzt wird, soll wissenschaftlich untersucht werden, welche Folgen die Temporeduzierung hinsichtlich der Faktoren Lärm, Abgasemissionen und Unfallzahlen hat. Gleidingen böte sich allein schon deshalb dafür an, weil die Fahrbahn mit Kupferschlackesteinen gepflastert ist und besonders laute Fahrgeräusche verursacht. „Im Rahmen der Lärmaktionsplans wurde festgestellt, dass die Lärmbelastung der Bevölkerung in Gleidingen entlang der Hildesheimer Straße besonders hoch ist“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Begründung für ihren Antrag. Auch gehe man von einer Reduzierung der Unfallzahlen aus.

In Ingeln-Oesselse gebe es ebenfalls Lärmbeschwerden und „eine hohe Belastung durch den Durchgangsverkehr“. Hinzu kämen immer wieder Tempoverstöße. Im Wohngebiet Laagberg wohnten zudem viele Familien, deren Kind die Gleidinger Straße für den Schulweg benutzten und überquerten, heißt es weiter.

Bald Tempo 30 auf Höhe der Veloroute ?

Die Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen will die Stadt wegen der geplanten Veloroute nach Hannover in die Studie aufnehmen lassen. „Um die Sicherheit für die Radfahrenden auf der viel befahrenen Hildesheimer Straße zu erhöhen, wird vorgeschlagen, in diesem Bereich Tempo 30 anzuordnen“, heißt es im Rathaus.

Welche der Routen Teil des Projekts werden, muss nun die Region Hannover entscheiden. Die Stadt legt dabei die höchste Priorität auf den Gleidinger Abschnitt.

Von Johannes Dorndorf