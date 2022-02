Laatzen

Die Stadt Laatzen erwartet angesichts der zahlreichen Krisen und bewaffneten Konflikte auf der Welt eine höhere Auslastung ihrer Flüchtlingsunterkünfte. Zugleich sind ihre beiden städtischen Unterkünfte in Gleidingen, das frühere Hotel 64 an der Hildesheimer Straße sowie das benachbarte Wohngebäude Immengarten 1a–3a, in die Jahre gekommen. Nach Angaben der Verwaltung ist letzteres teils gar nicht mehr zu nutzen, bestenfalls 15 Personen könnten dort unterkommen. Da sich eine Sanierung nicht lohne, soll das Haus mit sechs Wohnungen abgerissen und durch einen Neubau für bis zu 60 Menschen ersetzt werden, heißt es in einer Beschlussvorlage, über die der Sozialausschuss am Montag, 21. Februar, als erstes Gremium berät und abstimmt.

Konkret geht es darum, 800.000 Euro als Planungskosten in den Haushalt aufzunehmen. Perspektivisch solle zudem das frühere Hotelgebäude mit seinen aktuell maximal 67 Plätzen einem Neubau für bis zu 100 Menschen weichen. Die angestrebten unterschiedlich großen Wohnungen wären bei geringer Auslastungen auch zu vermieten.

Für die Verwaltung ist dies eine strategische Entscheidung, um künftige Asylbewerber sowie anderweitig von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen aufnehmen und auf kurzfristige und teure Unterbringungen wie 2015 und in den Folgejahren verzichten zu können.

Behindertenbeauftragte legt Bericht vor

Weiteren Themen der öffentlichen Onlinesitzung sind Zwangsräumungen in Laatzen und der Sachstand zum Bildung- und Teilhabepaket (BuT). Außerdem stellt Laatzens hauptamtliche Behindertenbeauftragte Kathrin Buchmann ihren Bericht für die Jahre 2020/21 vor.

Die Gremiensitzung beginnt am Montag um 18 Uhr. Der Link zur Zoom-Konferenz ist auf der Seite der Stadt Laatzen zu finden.

Von Astrid Köhler