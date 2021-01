Laatzen

Ob es um das Fest der Sinne ging, das Winzerfest oder die Weihnachtsmärkte – die großen Laatzener Veranstaltungen sind im vergangenen Jahr weitgehend ausgefallen. Im neuen Jahr will die Stadt nun trotz der anhaltenden Pandemie am üblichen Festkalender festhalten. Der steht allerdings unter Vorbehalt.

„Wir haben gesagt, das wir das normale Programm der Stadt anmelden und versuchen, das Beste draus zu machen“, sagte Jörg Schmidt, Leiter des Teams Kultur, bei der Vorstellung der Etatpläne im Sozial- und Kulturausschuss des Rates. Dem entsprechend solle im Haushalt zunächst so viel Geld bereitgestellt werden, wie für alle Veranstaltungen nötig wäre – vom Fest der Sinne über das Winzerfest mit Laatzen-Leinelauf bis zu Entdeckertag, Kleinkunstabenden und Weihnachtsmärchen. Mit dieser Strategie bliebe die Stadt flexibel und könne Veranstaltungen anbieten, sollte es die Pandemie-Lage erlauben.

Anzeige

„Das Fest der Sinne wird sicherlich nicht so stattfinden können, wie wir es 2019 gemacht haben“, stellt Schmidt klar. „Aber vielleicht lässt sich mit den Erfahrungen, die wir 2020 beim Entdeckertag gesammelt haben, dieses Jahr auch ein Fest der Sinne feiern.“ Die Region Hannover hatte im September ein Bühnenprogramm im Park der Sinne angeboten – mit Vorab-Anmeldung, reduzierter Zuschauerzahl und Maskenpflicht am Bühneneingang.

Neues Konzept für das Winzerfest

Auch das 2020 abgesagte Winzerfest könnte in diesem Jahr unter geänderten Vorzeichen stattfinden. So habe es andernorts auch 2020 Feiern mit Konzepten unter Corona-Bedingungen gegeben – mit abgezäunten Arealen und Eintrittskarten, die in Weingutscheine eingelöst werden konnten. „Wir sind dabei, bei den Winzern anzufragen, ob sie sich das vorstellen können“, sagt Schmidt.

Darüber hinaus gebe es bereits Gespräche mit dem Hemminger Kulturzentrum bauhof, das 2020 in der Reihe „bauhof on Tour“ erstmals in Laatzen Station gemacht hatte. „Sobald die Corona-Verordnung es zulässt, können wir mit einem Vorlauf von vier bis sechs Wochen wieder in der Albert-Einstein-Schule mit Kulturveranstaltungen einsteigen.“ Das dortige Forum eigne sich aufgrund der Größe besser als die Erich-Kästner-Schulaula.

Im Spätsommer wieder Normalbetrieb?

Auf dem Terminplan hat die Stadt auch den Regionsentdeckertag, der üblicherweise im September gefeiert wird. „Vielleicht sind wir dann schon wieder im Normalbetrieb“, hofft Schmidt. Festhalten will die Stadt auch an den Weihnachtsmärchen-Aufführungen. „Wir müssen nach dem Sommer entscheiden, ob wir in den Vorverkauf gehen.“ Die Verträge würden zulassen, dass die Stadt kostenlos von den Veranstaltungen zurücktreten kann.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt ihren Kulturetat wegen der Veranstaltungsabsagen nicht ausgeschöpft. Das Budget liegt normalerweise bei 111.200 Euro, diesmal gab Laatzen 2020 lediglich 75.300 Euro für den Kulturbereich aus. Im gleichen Zeitraum sanken die Einnahmen von 14.500 Euro auf null.

Von Johannes Dorndorf