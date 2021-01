Laatzen/Grand Quevilly

Wegen der Corona-Krise liegt auch die Städtepartnerschaft zwischen Laatzen und Grand Quevilly derzeit auf Eis – zumindest, was die persönlichen Begegnungen anbelangt. Bei einer Videokonferenz haben die Verwaltungsspitzen beider Städte sowie Vertreter der Politik am vergangenen Dienstag erörtert, wie die Partnerschaft trotz der Beschränkungen weiter gelebt werden kann. Die Stadt Laatzen ruft Bürgerinnen und Bürger nun dazu auf, sich bei Interesse an Kontakten in die französische Partnerstadt zu melden.

„Verständnis und Freundschaft entstehen durch Begegnung“, sagt Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne. Er ermutige Laatzens Bürger deshalb ausdrücklich, neue Wege der Kommunikation zu nutzen. So könnten Kontakte etwa auf digitalem Wege gehalten oder sogar neu geknüpft werden – „mit dem Ziel, wieder persönliche Begegnungen zu erleben“.

Interessierte erhalten Hilfe bei Kontaktaufnahme

Die beiden Städte vereinbarten, gezielt auf Interessierte zuzugehen und sie dabei zu unterstützen, digital Kontakt zueinander aufzunehmen. Die Planungen sollen in den nächsten Wochen konkretisiert werden. Köhne hofft, dass sich die Bürger beider Städte 2022 dann wieder persönlich treffen und austauschen können. Bereits vereinbart wurde auch eine zweite Videokonferenz.

Wer Interesse an Kontakten nach Grand Quevilly oder die anderen Partnerstädte Laatzen hat, kann sich im Rathaus bei Katrin Förster melden: telefonisch unter der Nummer (0511) 8205-9930 oder per E-Mail an foerster@laatzen.de.

Von Johannes Dorndorf