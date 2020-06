Ingeln-Oesselse

Wohnraum ist teuer, Grundstücke sind begrenzt, doch in vielen Gärten ist durchaus noch Platz für einen Anbau oder gar ein Haus. In Ingeln-Oesselse sollen nun die rechtlichen Voraussetzung für das Bauen in zweiter Reihe geschaffen werden. SPD-Ortsratsherr Michael Riedel hat seit Ende Mai Anwohner der Straßen Am Holztor und Am Kleikamp befragt und ein Meinungsbild eingeholt. Ergebnis: Die überwiegende Mehrheit hat keine Einwände.

Anlass für die Befragung seien zwei Grundstückseigentümer gewesen, die vor einiger Zeit Interesse angemeldet hatten zu bauen, berichtet der stellvertretende Ortsbürgermeister Riedel. Weil deren offizielle Anfrage im Sande verlief, habe er sich eingeschaltete und im Rathaus nachgefragt, was getan werden müsse. So erfuhr er, dass sich die Mehrheit im Gebiet positiv zur sogenannten Hinterliegerbebauung äußern müsse.

Ortsratsherr klingelt im Wohngebiet an Türen

So machte sich Riedel Ende Mai auf den Weg, klingelte an Dutzenden Türen und erklärte das Prozedere. Er habe den Anwohnern und Eigentümern deutlich gemacht, dass es nur um die Möglichkeit zum Bauen gehe, keine Pflichten. „Manch einer will anbauen, für die Kinder“, so Riedel. Der aktuell gültige Bebauungsplan aus dem Jahr 1960 verbietet dies aber.

Die Grundstücke in dem am nördlichen Ortsrand von Ingeln-Oesselse gelegenen Gebiet sind grob geschätzt zwischen zwischen 600 und 1600 Quadratmeter groß. Bei einigen könnte es ob geltenden Abstände zu den Grundstücksgrenzen wenn überhaupt nur für einen Anbau reichen, bei anderen aber ist auch Platz für ein Häuschen in zweiter Reihe.

„Die Grundstückspreise sind so explodiert, die kann kaum mehr einer bezahlen“, sagt der langjährige Gewerkschafter, der bei der IG BCE Hannover bis zu seiner Rente das Ressort Wohnungsbau leitete: „Ein normaler Facharbeiten mit zwei Kinder ist dazu kaum in der Lage.“

Mehrheit äußert sich im Gespräch positiv

Das persönliche Gespräch von Riedel mit den Anwohner zeigte offenbar Wirkung: Die überwiegende Mehrheit der Befragten, 23, stimmten bei der Abfrage für die Möglichkeit zum Bauen in zweiter Reihe, nur sechs dagegen. Fünf Anwohner habe er trotz mehrmaliger Versuche nicht erreicht, so Riedel. Zum Vergleich: Bei den rein schriftlichen Abfragen der Stadt zur Hinterliegerbebauung in den letzten beiden Jahren im Bereich der Ingeln-Oesselser Bergstraße (2018) und zwischen der Grasdorfer Jägerstraße und dem Rethener Kirchweg (2019) lehnten die Eigentümer eine B-Plan-Änderung mit großer Mehrheit ab. Wer einen Brief „Wir gehen bis zum Äußersten“, sagte Riedel jüngst mit schelmischem Lächeln der Ortsratsitzung, bei der die anvisierte B-Plan-Änderung thematisiert wurde: „Wir reden miteinander.“

Die Verwaltung plane keine weitere Abfragung zur Hinterliegerbebauung, teilte der Fachbereichsleiter Bauen, Jürgen Pagels, auf Nachfrage mit. Sie bereitet vielmehr für die nächste Ortsratssitzung am 7. September den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des B-Planes vor. Ein positives Votum vorausgesetzt, folgt im nächsten Schritt der vom Laatzener Verwaltungsausschuss auf den Weg zu bringende Auslegungsbeschluss. In dieser Phase des Verfahrens könnten Bürger Einwände und Bedenken äußern, teilte die Stadt mit. Sollte es keine entscheidenden Einwände geben, könnte dann im letzten Schritt und rund einem Jahr der Rat den Bebauungsplan anpassen – und fortan unter bestimmten Voraussetzungen auch im Garten gebaut werden.

