Ingeln-Oesselse

Seit Juni 2018 steht die städtische Flüchtlingsunterkunft an der Rotdornallee in Ingeln-Oesselse leer. Dennoch zahlt die Stadt dem Vermieter seitdem die volle Miete – obwohl das Gebäude wegen notwendiger Umbauten noch gar nicht bezugsfertig ist. Kritik gibt es auch von den Flüchtlingshelfern vor Ort, die sich schlecht informiert fühlen.

Auf Nachfrage dieser Zeitung räumte die Stadt ein, dass sie trotz des Leerstands weiterhin monatlich 3900 Euro Miete und Nebenkosten an den Vermieter überweist. Auch die benachbarte Fahrradwerkstatt in der dortigen Garage wird, wie berichtet, bald leer stehen: Die Betreiber Renate und Andreas Lochte hatten wegen aus ihrer Sicht mangelnder Informationen aus dem Rathaus die Schließung angekündigt.

Langer Leerstand „nicht nachvollziehbar“

Über die Informationspolitik der Stadt wundern sich auch mehrere Mitglieder der Gruppe von Ehrenamtlichen, die sich um die Flüchtlinge im Ort kümmern – darunter Marianne Pape. „Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dieses Gebäude tatsächlich innerhalb einer geraumen Zeit grundrenoviert wurde, ist nicht nachvollziehbar, warum es nach der Fertigstellung bis zum Ende dieses Jahres knapp eineinhalb Jahre leer gestanden hat“, sagt die Oesselserin. „Es ist uns Bürgern nicht wirklich verständlich darzulegen, dass zu klärende bauordnungsrechtliche Fragen tatsächlich so viel Zeit in Anspruch nehmen.“

Jede der fünf Wohnungen in der Unterkunft hat jetzt eine eigene Klingel und einen eigenen Briefkasten. Quelle: Daniel Junker

Die Miet- und Nebenkosten werden sich bis zu der für Ende Dezember angekündigten kompletten Fertigstellung der Unterkunft auf mehr als 70.000 Euro summieren. „Das ist unfassbar: Und bei alldem ist bekannt, dass dringend Wohnraum in dieser Größenordnung für Familien dieses Personenkreises benötigt wird“, sagt Pape. Auch die ehrenamtlichen Helfer Arthur und Christine Rupp wundern sich über den langen Leerstand. Auf Nachfragen beim Runden Tisch in Ingeln-Oesselse habe die Stadt „hinhaltend und ausweichend“ informiert.

Stadt: Mietminderung wäre illegal

Erst auf Nachfrage dieser Zeitung schlüsselt die Stadt auf, warum die Renovierung und die endgültige Freigabe des Gebäudes so lange dauert. Die Verwaltung habe dem Vermieter ursprünglich bis Ende August 2018 eine Frist gesetzt, um das Gebäude auf eigene Rechnung zu renovieren, heißt es. Nach mehrmaligem Nachhaken und einer anschließenden Überprüfung der Elektrik seien die Arbeiten dann Ende 2018 abgenommen worden. Die Miete wegen der Verzögerungen einzubehalten, wäre aus Sicht der Verwaltung aber unrechtmäßig gewesen: Dies sei nur „nach einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung“ legal.

Dass seither weitere zehn Monate ins Land gingen, hängt laut Stadtsprecher Matthias Brinkmann mit Auflagen zusammen, die die städtische Bauordnung zwischenzeitlich gemacht habe. Die Liste reichte von der Abdichtung und Selbstschließung aller Zimmertüren über Lasttrennschalter für Küchengeräte bis zu vernetzten Rauchmeldern. Um den Aufwand zu umgehen, habe die Stadt eine Nutzungsänderung beantragt: Das Gebäude soll künftig nicht mehr als Gemeinschaftsunterkunft mit Mehrbettzimmern, sondern als Mehrfamilienhaus mit fünf Wohnungen genutzt werden, das Flüchtlingen und Obdachlosen als Unterkunft dient.

Neue Baugenehmigung dauert Monate

Und all dies hat offenbar reichlich gedauert. Nach Angaben Brinkmanns wurde ein externes Büro im Januar dieses Jahres mit der Antragstellung für die neue Baugenehmigung beauftragt. Erst seit August stünden die neuen Auflagen der eigenen städtischen Bauaufsichtsbehörde fest. Die Arbeiten, die die Stadt selbst bezahlt, sollten nun „so schnell wie möglich beauftragt und durchgeführt“ werden, kündigt Brinkmann an. Die Schlussabnahme sei für Dezember geplant.

Der Verwaltungsspitze bereitet der lange Leerstand offenbar keine Probleme. So verweist Stadtrat Stefan Zeilinger in der Antwort auf eine Anfrage der rot-rot-grünen Ratsgruppe darauf, dass die Stadt bei den Unterkünften ohnehin eine Art Vorratshaltung praktizieren müsse. „Es müssen Unterkünfte vorgehalten werden, um dann im Notfall schnell und angemessen reagieren zu können“, heißt es wörtlich. Dabei müssten sowohl Ressourcen für Familien als auch für Einzelpersonen und Menschen mit besonderen Bedürfnissen – etwa Behinderte und Alleinerziehende – frei bleiben.

Stadt hält Plätze wegen Schließung des Hauses Gutenbergstraße vor

Tatsächlich steht die Stadt ab April 2020 vor einer besonderen Situation: Bis dahin soll Laatzens größte Flüchtlingsunterkunft an der Gutenbergstraße in Laatzen-Mitte aufgelöst werden. Im Rathaus wird befürchtet, dass bis dahin nicht alle Bewohner Wohnungen gefunden haben werden, sodass einige wohl in andere Unterkünfte ausweichen müssen. „Um handlungsfähig zu sein, müssen derzeit mehr Unterbringungskapazitäten vorgehalten werden. Auch dazu dient die Unterkunft an der Rotdornallee“, erklärt Zeilinger.

