Rethen

Die Wendeschleife in Laatzen-Rethen scheint ein neuralgischer Punkt zu sein. Erst im Februar sprang dort eine Stadtbahn der Linie 2 aus den Schienen, und auch am Sonntagabend war wegen eines entgleisten Wagens technische Hilfe der Ortsfeuerwehr vonnöten. Verletzt wurde niemand, doch hatte der Unfall weiterreichende Folgen. Die Wendeschleife war fast zwölf Stunden lang gesperrt, und Schienenersatzverkehr auf der Strecke der Linie 1 und 2 bis Montagmorgen erforderlich.

Der Unfall mit der bis auf den Fahrenden leeren Stadtbahn vom Typ TW 2000 ereignete sich am Sonntag um kurz vor 21 Uhr, bestätigte Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Aus noch ungeklärten Gründen war der hintere Wagen der Bahn bei der Ausfahrt auf der Südseite der Schleife aus den Schienen gesprungen. Der Wagen rammte zudem einen Masten für die Oberleitung.

Beim Zusammenstoß der entgleisten Stadtbahn mit einem Mast für die Oberleitung wurde ein Wagen im Türbereich stark beschädigt. Quelle: Gerald Senft

Bei dem Zusammenstoß wurde ein Türbereich der Stadtbahn stark beschädigt und zersplitterten auch mehrere Scheiben. Der Fahrstrom wurde abgeschaltet und technische Hilfe angefordert.

Schienenersatzverkehr bis Montagvormittag

Die Üstra richtete umgehend ein Schienenersatzverkehr ein. Die Busse waren von 21 Uhr bis zum Betriebsschluss um 1.25 Uhr sowie zusätzlich am Montag bis zum Vormittag in ganz Rethen und weiten Teilen von Gleidingen im Einsatz. Die Stadtbahnen der Linie 1 wendeten von Hannover aus kommend bereits am Ginsterweg in Laatzen-Mitte. Vom Endpunkt Sarstedt aus fuhren die Bahnen nur bis Gleidingen/Leinkamp.

Der entgleiste Stadtbahnwagen war an der Wendeschleife Rethen in Büschen und einen kleinen Maschendrahtzaun gelandet. Helfer der Ortsfeuerwehr Rethen schnitten am späten Sonntagabend den Weg frei, damit Üstra-Techniker das entgleisten Drehgestell erreichen konnten. Quelle: Gerald Senft

Um das entgleiste Drehgestell der Stadtbahn wieder auf die Schienen zu setzen war anfangs die Hilfe der Ortsfeuerwehr vonnöten. Diese wurde um 22.07 Uhr alarmiert, um den Üstra-Technikern den Zugang zur Unfallstelle zur ebenen. Die sechs Helfer schnitten Büsche zurück und entfernten auf der Seite des Netto-Marktes einen Maschendrahtzaun, eh sie gegen 22.45 Uhr wieder abrückten. Das Eingleisen und Wegfahren der Bahn sowie die Reparaturarbeiten in der Wendeschleife dauerten deutlich länger und bis Montagvormittag.

„Seit Montag 10 Uhr ist wieder alles in Ordnung“, sagte Üstra-Sprecher Iwannek. Die Unfallursache stehe – ebenso wie die Schadenshöhe – noch nicht fest und müsse noch weiter untersucht werden.

Wendeschleife wird 2023 zurückgebaut

Bei dem Unfall im Februar mit einem Dienstwagen waren mutmaßlich gefrorene Schnee- und Eismassen der Grund für die Entgleisung. Lange Bestand hat die Wendeschleife in Rethen nicht mehr. Im Zuge der Umgestaltung des Knotenpunktes mit Neubau des Hochbahnsteiges „Pattenser Straße“ werden die Gleise zurückgebaut. Die Schleife wird dann nur noch von Bussen angefahren sowie ein Park-and-Ride-Parkplatz mit 37 Stellplätzen dort eingerichtet.

Statt wie derzeit noch in Rethen-Nord kehren Stadtbahnen der Linie 2 dann am gleichfalls noch neu zu bauenden Hochbahnsteig in Gleidingen-Nord um.

Von Astrid Köhler