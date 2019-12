Laatzen-Mitte

Das Leine-Center hat den nötigen Platz, das Stadthaus wiederum die Menschen, die diesen für ihre Treffen benötigen. Erst vor drei Wochen ist eine Eltern-Kind-Gruppe ins Leinelino, den Kinderbetreuungsbereich des Centers, umgezogen. Zudem bietet das Familienservicebüro dort inzwischen auch eine Tanzgruppe an. Sowohl die Anbieter wie auch die Eltern mit ihren bis zu dreijährigen Kinder äußern sich begeistert über die neue Kooperation.

Das Leinelino hat nicht nur viel Spielzeug , sondern auch mehr Platz zu bieten

„Es ist super, der Raum ist jetzt viel größer“, sagt Carina Ludwig, während ihr Blick über kleine Billard- und Kickertische, Spieleteppiche, Motorikschleifen, Klettergeräte samt Rutsche und diverses weiteres Inventar sowie rund 50 Köpfe von Kindern und Erwachsenen wandert. Normalerweise ist der Raum nur für das Center eigene Betreuungsangebot freitags und sonnabends von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Nun kann die Stadt das Leine-Lino auch an zwei Vormittagen, dienstags und freitags von 11 bis 13 Uhr, kostenlos nutzen.

Drängten sich die Eltern und ihre Sprösslinge bisher auf 25 Quadratmetern im Kreativraum des Stadthauses, ist im Center auf 250 Quadratmetern Platz zum spielen, toben, basteln, singen, essen und trinken. Auch Vater Peter Schubani, der seit seiner Elternzeit schon öfter mit Tochter Inessa (2) bei den Treffen war, sieht den Umzug ausnahmslos positiv: „Die Kinder haben mehr Platz und die Atmosphäre ist gut.

Teilnehmerzahl bereits um 25 Prozent gestiegen

Ende November leitete Dozentin Meike Marks die Eltern-Kind-Gruppe erstmals an neuer Stelle an. Die Teilnehmerzahl sei bereits um fast 25 Prozent gestiegen, freut sich Maria Jakob, die Koordinatorin des Familienservicebüros. „Das Center ist das Herzstück für Familien, hier treffen sich viele“, so Jakobs. Auch die neue Tanzgruppe für Kinder bis drei Jahren am Dienstag werde gut angenommen.

Beide Seiten profitierten von der Kooperation, betonte Bürgermeister Jürgen Köhne und Centermanager Guillermo Poveda Fernández geriet richtig ins Schwärmen: „Es ist sensationell und funktioniert super.“ Das Center arbeite gern mit der Stadt zusammen und sei auch für weitere Projekte offen.

Kostenloses Angebot für Eltern

Die angeleiteten Familienangebote im Leinelino sind für Eltern und Kinder kostenlos. Finanziert werden sie hälftig von der Stadt Laatzen und dem Land Niedersachsen.

