Zwei 44 und 47 Jahre alte Mitarbeiter des Teams Sicherheit und Ordnung wollten bei ihrer routinemäßigen Runde am Donnerstagabend eigentlich nur nachsehen, ob Müll auf dem Parkplatz am Aqualaatzium herumliegt oder Falschparker auf Behindertenparkplätzen stehen. Dabei erwischten sie einen Dieb und Autoaufbrecher auf frischer Tat.

Die beiden Stadtmitarbeiter gingen gegen 19.45 Uhr von der Hildesheimer Straße aus mit etwas Abstand zueinander über den Parkplatz des Grasdorfer Erlebnisbades. Dabei nahm der 44-Jährige einen Mann wahr, der zunächst unauffällig neben einem VW Caravelle stand. Als der Stadtmitarbeiter kurz darauf jedoch ein Klirren hörte und sich umblickte, sah er, dass der Mann noch immer dort stand und die hintere rechte Scheibe des Busses zerborsten war.

Zeugen halten Autoaufbrecher fest

Der 44-jährige gab seinem Kollegen ein Zeichen und ging auf den Täter zu. Der Mann versuchte zu fliehen, doch die beiden Männer stoppten den Autoaufbrecher, hielten ihn fest und übergaben ihn wenig später der herbeigerufenen Polizei.

Bei der Kontrolle des Parkplatzes stießen die Beamten auf ein weiteres beschädigtes Fahrzeug: einen VW Golf mit kaputter vorderer Seitenscheibe. Unweit des Wagens und am Rande des Parkplatzes fanden die Ermittler außerdem einen Koffer, den der Dieb aus dem Golf gestohlen hatte. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1200 Euro.

Der Täter sei der Polizei wegen ähnlicher Fälle – Autoaufbrüche und Diebstähle – bereits „hinlänglich bekannt“, erklärte Stefan Schwarzbard als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in Laatzen. Dabei handele es sich um einen 41-Jährigen, der in Hannover gemeldet ist, zuletzt aber selten an seinem Wohnsitz angetroffen und bereits von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Er wird am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Kripochef erinnert: „ Auto ist kein Safe“

Schwarzbard rät Autofahren, weder Gepäck wie Koffer, Taschen noch Jacken oder Wertsachen offen im Auto zurückzulassen: „Ein Auto ist kein Safe.“ Zugleich lobte der KED-Leiter die aufmerksame und zupackenden Art der beiden Zeugen: „Das war vorbildlich, wie sich die Mitarbeiter verhalten haben.“

Helfer reagieren bescheiden

Die Kollegen, die anonym bleiben wollten, empfänden ihren Einsatz nicht als besonders erwähnenswert, ließ Stadtsprecher Matthias Brinkmann wissen. Für sie sei es selbstverständlich gewesen, zu handeln.

