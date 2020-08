Laatzen

Die Stadt Laatzen weist darauf hin, dass das Pflücken von Obst von Bäumen und Sträuchern, die auf städtischen Flächen wachsen, ausdrücklich erlaubt ist. „Das ist sogar erwünscht“, betont Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Insbesondere an zwei Stellen seien Bürger eingeladen, sich zu bedienen: zum einen auf einer Fläche in der Brunirode, auf der Grünpflegepaten verschiedene Beerensträucher angelegt haben. „Dort darf in kleinen Mengen genascht werden.“ Auch am Spielplatz an der Lise-Meitner-Straße in Rethen sind Obstfreunde willkommen. Neben einigen Sträuchern stehen dort viele Obstbäume, die in den Neunzigerjahren auf Wunsch des Ortsrates gepflanzt wurden, um den Kindern jahreszeitliche Erlebnisse zu ermöglichen.

Kostenlose Äpfel, Birnen und Pflaumen

Inzwischen gibt es allerdings Eltern, die sich über die Bäume dort beschweren. „Die Früchte fallen runter und locken dann Wespen an“, sagt Brinkmann. Um dem entgegenzuwirken, macht die Stadt nun Werbung für das kostenlose Angebot an Äpfeln, Pflaumen und Birnen. „Einfach zum Naschen oder vielleicht um Kuchen zu backen.“

Das Gleiche gelte für die vereinzelten Obstbäume am Straßenrand, sofern sie sich auf städtischen Flächen befinden. Die Stadt bittet darum, vorsichtig bei der Ernte vorzugehen. In der Vergangenheit sei immer wieder beobachtet worden, dass Menschen ganze Äste abgebrochen hätten, um an Früchte zu kommen.

