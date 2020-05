Der Abfallentsorger Aha öffnet seine wegen der Corona-Pandemie geschlossene Wertstoffhöfe schrittweise wieder. Die Stadt Laatzen will ihren Kompostplatz in Rethen aber mit Verweis auf das geltende Kontaktverbot geschlossen halten. Ein Zeitraum für die Wiedereröffnung ist noch nicht in in Sicht.