Alt-Laatzen

Staffordshire-Terrier sind eindrucksvolle Hunde und in vielen Bundesländern als Kampfhunde gelistet. Ein Tier dieser Rasse ist am Freitag am Rande eines Wanderweges in Alt-Laatzen von seinem Besitzer oder seiner Besitzerin angebunden und mutmaßlich ausgesetzt worden. Stundenlang saß der Rüde angebunden an einem Zaunpfahl. Die von Passanten alarmierte Polizei und Feuerwehr kümmerten sich darum, andere Hundebesitzer und Spaziergänger zu warnen und brachten den Rüden gegen 18 Uhr ins Tierheim – mit einiger Mühe.

Bereits am frühen Nachmittag war die Polizei wegen des Hundes in die Masch nahe der Leine alarmiert worden. Der Staffordshire-Terrier saß – mit einer roten Leine an einem Zaun festgebunden – verschreckt und nervös unter einem Holzzaun – und in der Nähe von Stacheldraht. Vom Besitzer fehlte jede Spur.

Als die um 17.17 Uhr alarmierten Tierretter der Ortsfeuerwehr Rethen an dem Verbindungsweg am Steinbrink eintrafen, hatten Anwohner dem Hund bereits einen Napf mit Wasser an den Zaun gestellt. Der Hund sei munter und nicht verletzt gewesen, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Jedoch ließ sich das leise fauchende Tier nicht einfach in die Transportbox bugsieren. Der erste Versuch mit Schlinge um den Hals und sanften Bewegungen scheiterte. „Auch leichte Gewalt von hinten und gutes Zureden brachten das Tier nicht in die Kiste“, so Senft.

Tierretter benötigt Bissschutzanzug

Tierretter Florian Paetz habe daraufhin einen speziellen Bissschutzanzug und festere Handschuhe angezogen. Mit der vereinten Kraft dreier Helfer war der Rüde schließlich um 18.02 Uhr in der Transportbox und wurde – im Laderaum des Gerätewagens Tier sicher verzurrt – ins Tierheim nach Langenhagen-Krähenwinkel gebracht.

Um 18.02 Uhr saß der Staffordshire Terrier schließlich in der Transportbox. Quelle: Gerald Senft

Während des Einsatzes sicherte eine Streifenwagenbesatzung den schmalen Wanderweg ab und mahnte vorbeikommende Passanten mit Hunden zur Vorsicht. Auch einige Radfahrer stiegen ab und schoben ihr Rad, so Senft: „Wer den Hund dort am Zaun angebunden hat konnte bis zum Verlassen der Einsatzstelle nicht ermittelt werden.“

Von Astrid Köhler