In einer aufwendigen Suchaktion haben Einsatzkräfte von Feuerwehr, Ordnungsamt und Unterer Wasserbehörde am Donnerstag nach einem Auto gesucht, das in der Leine bei Rethen versunken war. Standup-Paddler hatten das Gefährt nach Feuerwehrangaben am Sonntag in einer Flussschleife nahe der B443 entdeckt gemeldet. Wie es in das Flussbett geriet und wem es gehört, ist bislang unbekannt.

Die Suche begann am Donnerstagmorgen um 9 Uhr. Nach Angaben der Stadt hatten die Finder die Polizei am Morgen über ihre Beobachtung informiert, aber nur den groben Fundort angegeben. Mitarbeiter von Ordnungsamt und Wasserbehörde suchten den Flussbereich gemeinsam mit den Freizeitsportlern ab – von zwei Schlauchbooten und von Land aus. Im Einsatz waren auch Schwimmer in Neoprenanzügen. Da das Auto etwa 1,50 Meter unter der Wasserlinie im Flussbett lag, zog sich die Suche in die Länge.

Auto wird an Flussschleife bei Rethen entdeckt

Um 14.30 Uhr wurde dann die Ortsfeuerwehr Rethen zu Hilfe gerufen. „Das Fahrzeug war schon ungefähr lokalisiert“, sagt Feuerwehrsprecher Florian Paetz. Entdeckt wurde es in der Flussschleife nahe dem Pumpenhaus auf Höhe der Bushaltestelle Rethen/Kiesgrube. Die Einsatzkräfte machten sich daran, das Fahrzeug mit Hilfe von Seilen und eines leeren Behälters zu markieren, um es zu einem späteren Zeitpunkt zu bergen.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Ordnungsamt markieren das Auto für die spätere Bergung. Quelle: Feuerwehr Laatzen

Wahrscheinlich liege das Auto bereits seit längerem im Flussbett, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Das Fahrzeug – vermutlich ein VW Käfer – sei bereits deutlich zugewachsen. Nummernschilder und andere Details seien von der Wasseroberfläche aus hingegen nicht zu erkennen. Der Stadtsprecher kündigte an, das Fahrzeug werde in Kürze gehoben.

Leine führt extrem wenig Wasser

Dass das Auto erst jetzt entdeckt wurde, dürfte mit zwei aktuellen Entwicklungen zusammenhängen: So führt die Leine derzeit mit unter 70 Zentimetern am einige Kilometer entfernten Pegel Koldingen extrem wenig Wasser. Außerdem hält der Trend zum Standup-Paddeln erst seit Kurzem an: Von den Brettern aus lassen sich Gegenstände im Fluss besser erkennen, als vom Boot aus.

Von Johannes Dorndorf