Gleidingen

Der Starkregen am Freitagabend hat in Gleidingen Straßenzüge teilweise unter Wasser gesetzt. Die Feuerwehr wurde viermal gerufen, musste jedoch nur in einem Fall einen Keller auspumpen. Anwohner der besonders tief liegenden Straße Langhusveien nahe der Ritterstraße sorgen sich nun darum, dass sie bei einem länger andauernden Regen abgesoffen wären – und fordern die Stadt einmal mehr zum Handeln auf.

Anlieger Dieter Bohn macht sich schon seit Längerem Sorgen um die Entwässerungssituation in dem Bereich. Bei dem Starkregen am Freitagabend sei es dann soweit gewesen. „Regenwasser wurde aus den Kanälen im Langhusveien auf die Straße gedrückt und kam mehreren Hauseingängen bis auf nur sehr wenige Zentimeter bedrohlich nahe“, sagt der Gleidinger.

Zur Galerie Der Starkregen am Freitagabend hat besonders Gleidingen getroffen. Die Feuerwehr wurde mehrfach gerufen, teils wurden Straßen unter Wasser gesetzt. Anwohner der Straße Langhusveien rufen die Stadt zum Handeln auf.

33 Liter Regen pro Quadratmeter

Das Problem: Im Gegensatz zu anderen Straßenzügen liegen die Straßen des Wohngebiets niedriger, sodass das Wasser, das von andernorts ins Leitungssystem gelangt, in die Kanäle seiner Straße drücke, sagt Bohn. Dass die Regenwasserkanäle übervoll waren, habe man am Austritt der Kanäle in den Graben südlich der Ritterstraße beobachten können: Er sei bis oben hin gefüllt gewesen. Laut Messungen eines Nachbarn seien an dem Abend 33 Liter pro Quadratmeter heruntergekommen. Gedauert habe der Regenguss etwa eine halbe Stunde.

Am Freitagabend habe die Straße knöcheltief unter Wasser gestanden. Anwohner hätten sogar Deckel des Schmutzwasserkanals geöffnet, um einen Ablauf für das Regenwasser zu bekommen. „Ich möchte nicht daran denken, was passiert wäre, wenn der Regen länger gedauert hätte“, sagt Bohn. Wachsen könnten die Probleme, wenn auch das Baugebiet Am Erdbeerhof weiter wächst.

Eine Lösung wäre aus Sicht Bohns eine Rückstauklappe vom Langhusveien zur Ritterstraße hin. Bislang habe die Stadt dies zwar erwogen, aber nie umgesetzt.

Feuerwehr pumpt Keller aus

Die Gleidinger Feuerwehr war am Freitagabend viermal wegen des Starkregens alarmiert worden. In drei Fällen – an der Ritterstraße, der Osterstraße und Hinter den Gärten – wurde der Einsatz vorzeitig abgebrochen. Nur in der Straße Am Hang musste die Feuerwehr Wasser abpumpen: Ein rund 100 Quadratmeter großer Keller stand nach dem Regen etwa 10 Zentimeter unter Wasser. Die um 21.20 Uhr alarmierte Feuerwehr saugte das Wasser ab. In der Ritterstraße fiel zudem eine Schmutzwasserpumpe aus.

Die übrigen Laatzener Stadtteile waren deutlich weniger betroffen: Nach Angaben von Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft habe es außerhalb Gleidingens keinen einzigen Einsatz gegeben. Er warnte eindringlich davor, eigenmächtig Kanaldeckel zu öffnen – und verweist darauf, dass Passanten bei mangelnder Absicherung stürzen könnten. Stattdessen seien die Feuerwehr und bei Bedarf der städtische Betriebshof zu informieren.

Lesen Sie auch:

Baugebiet Sehlwiese in Diskussion: Angrenzende Wohngebiete könnten absaufen

Sehlwiese-Anlieger fürchten Hochwasser und Verkehr

Von Johannes Dorndorf