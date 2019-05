Das Seniorenbüro hat einen Nerv getroffen: Für das erste Kontakt-Speeddating am 23. Mai im Stadthaus liegen mehr als doppelt so viele Anmeldungen vor, wie Plätze zur Verfügung stehen. Gleichwohl will das Seniorenbüro nach dem Zusatztermin für die Warteliste die Aktion künftig in andere Hände legen.