Grasdorf

Ein zu emsig eingesetzter Staubwedel hat am Montag um 10.27 Uhr zu einem Feueralarm im Klinikum Agnes Karll geführt. Eine Reinigungskraft hatte den Bereich in der Nähe der Fahrstühle am Haupteingang geputzt und wollte auch den dortigen Rauchmelder säubern. Folge: Die aufgewirbelten Staubpartikel legten sich auf den empfindlichen Sensor und lösten als vermeintlicher Rauch die Brandmeldeanlage aus.

Die Ortsfeuerwehr rückte mit zwölf Helfern, Drehleiter und Löschgruppenfahrzeug nach Grasdorf aus. Zwar fanden die gleichfalls alarmierten Haustechniker des Klinikums schnell die Ursache heraus und gaben umgehend Entwarnung. „Für die Feuerwehr heißt das aber nicht, dass wir nicht weiter anfahren“, betonte der designierte Ortsbrandmeister Sven Wenger. Sobald eine Brandmeldeanlage auslöse, liege die Verantwortung bei der Feuerwehr. Und nur deren Einsatzleiter könne tatsächlich Entwarnung geben, so Wenger.

Wenige Minuten später konnten die zwischenzeitlich stillgelegten Fahrstühle wieder in Gang gesetzt werden und die Helfer wieder abfahren.

Von Astrid Köhler