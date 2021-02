Alt-Laatzen

Der Flirt dauerte nicht lange: Nachdem die Laatzener Störchin Käthe in den vergangenen Tagen mit Jungstorch Bensi angebandelt hatte, ist am Mittwoch ihr angestammter Partner Garry ins gemeinsame Nest am Alt-Laatzener Steinbrink zurückgekehrt – und hat seinen Nebenbuhler prompt vertrieben. Wie der Laatzener Storchenbeobachter Jürgen Körber berichtet, sei die Auseinandersetzung zwischen den beiden Konkurrenten ohne größere Blessuren verlaufen.

„Brutstorch Bensi ist nach der Vertreibung umgehend auf seinen Horst in Wilkenburg zurückgekehrt und hat sich dort zunächst liegend im Nest von diesem Schock erholt“, berichtet Körber. Kampfspuren seien am Körper nicht erkennbar gewesen. Wer genau hinsieht, kann allerdings eine rote Färbung am Hals des Vogels erkennen.

Dass sich am Ende Storch Garry durchgesetzt hat, ist für Körber keine Überraschung. Der Alt-Laatzener Storch ist erfahrener als sein Gegner und hat schon im vergangenen Jahr einen anderen Nebenbuhler von „seinem“ Nest vertreiben, nachdem seine Brutpartnerin fremdgegangen war.

Von Johannes Dorndorf