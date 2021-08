Grasdorf/Alt-Latzen/Rethen

Ein beeindruckendes Naturschauspiel hat sich in den vergangenen Tagen in der Leinemasch gezeigt. Dort sammelten sich so viele Störche wie noch nie. Der Laatzener Storchenexperte Jürgen Körber hat allein am Dienstag 105 Tiere auf den Wiesen in der Nähe des Grasdorfer Storchennestes sowie jenseits der Wege Nachtanger und Steinbrink in Alt-Laatzen gezählt. Darunter waren viele Jungstörche. Auch die Alt-Laatzener Storcheneltern Garry und Käthe mit ihren Jungen habe er in der Vogelschar erkennen können, sagte Körber. „So eine Anzahl von Störchen in der Leinemasch ist auch für mich eine neue Erfahrung.“

Auf den gemähten Wiesen an der Bruchriede in Rethen und am Himmel tummelten sich 75 Weißstörche. Quelle: Jürgen Körber

Der Storchenbeobachter vermutet, dass neben dem hohen Zuwachs an Brutpaaren in der Region Hannover und ihrem Nachwuchs das üppige Nahrungsangebot der Grund für das Storchentreffen ist.

Energiereiche Proteinsnacks in der Leinemasch

„Vor ihrer Reise in den Süden stärken sie sich mit Heuschrecken, Grashüpfern und anderem Kleingetier“, sagt Körber. „Das ist ein energiereicher Proteinsnack.“ Dabei zieht es die Tiere vor allem zu gemähten Wiesen. Denn durch das Mähen werden besonders viele Insekten aufgescheucht. „Vor allem Heuschrecken haben es den Störchen angetan“, ergänzte der Weißstorchbeauftragte der Region Hannover, Reinhard Löhmer. Nicht umsonst werde der Storch in Afrika auch als Heuschreckenvogel bezeichnet.

Zur Galerie Viele Dutzend Tiere sammelten sich in den vergangenen Tagen in der Leinemasch in Laatzen vor ihrem Weiterflug gen Süden.

Weißstörche sammeln sich überall in der Region

Löhmer zufolge sammeln sich momentan überall in der Region Hannover größere Gruppen von Störchen. „Anschließend ziehen sie gemeinsam nach Süden.“ Auf dem Wege dorthin würden die Trupps immer größer. „In Istanbul etwa sind es Gruppen von rund Tausend Tieren“, berichtet Löhmer.

Zahlreiche Tiere schliefen in der Nacht auf Donnerstag auf dem Dach der Grundschule Grasdorf, wobei auch die Sirene als Nachtlager diente. Quelle: Jürgen Körber

Auch die Laatzener Störche werden mit ihrem Nachwuchs bald gen Süden ziehen. In Alt-Laatzen ist der Vogelnachwuchs bereits flügge geworden. Die Storcheneltern Garry und Käthe haben laut Löhmer drei Junge aufgezogen. Von den Grasdorfer Elterntieren Rolf und Lina ist einer der drei Jungstörcheim Juni vermutlich an einer Pilzerkrankung gestorben. Die beiden anderen Jungen hätten jedoch überlebt.

Bruterfolg in Laatzen ist überdurchschnittlich

Dabei liegt der Bruterfolg der beiden Laatzener Storchenpaare mit zwei beziehungsweise drei flugfähigen Jungtieren über dem Durchschnitt in der Region Hannover. In diesem Jahr haben die insgesamt 103 Paare in der Region im Schnitt 1,7 Jungtiere großgezogen. „Der langjährige Durchschnittswert liegt bei 1,8“, sagt der Storchenexperte. Dabei sei es auffällig, dass die Zahl der Brutpaare in den vergangenen zehn Jahren extrem angestiegen sei.

„Seit 2010 hat sich der Bestand in der Region verdreifacht“, sagt Löhmer. Grund dafür sei die Tatsache, dass viele der sogenannten Westzieher nicht mehr über die Westsahara nach Afrika flögen, sondern in Spanien überwinterten. „Dadurch sterben nicht mehr so viele Tiere auf dem anstrengenden Flug.“ Auch seien sie dadurch im Frühjahr eher in ihren Brutgebieten in Deutschland zurück. „Insgesamt sind 60 bis 70 Prozent der Störche in der Region Hannover Westzieher“, sagt der Weißstorchbeauftragte. Wohin es die Laatzener Störche im Winter zieht, sei jedoch ungewiss.

Zahlreiche Tiere schliefen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Dach des Hotels Haase, wobei sich die Dunstabzugshaube als Nachtlager nutzten. Quelle: Jürgen Körber

Am Donnerstag sind Störche wieder weg

Solange die Tiere sich in Laatzen sammelten, schien es sie nicht zu stören, dass bequeme Nachtlager eher rar sind. In der Nacht zu Donnerstag haben zahlreiche Störche in Grasdorf auf dem Dach der Grundschule übernachtet, wobei auch die Sirene zum Schlafplatz umfunktioniert wurde. Auch dem Dach des Hotel Haase hatten sich die Tiere einquartiert. Dabei wurde auch die Abzugshaube als Schlafplatz genutzt. Am Donnerstagnachmittag war laut dem Laatzener Storchenexperten Jürgen Körber der Spuk dann vorbei. „Die große Gruppe Störche ist weitergezogen.“ Bei seiner Tour durch die Leinemasch habe er nur noch die Laatzener Störche gesehen.

Von Stephanie Zerm