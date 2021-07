Laatzen-Mitte/Rethen

Ein großflächiger Ausfall hat am Montagvormittag große Teile der Stromversorgung in Laatzen-Mitte und Rethen lahmgelegt. Um 7 Uhr fiel der Strom in den Wohngebieten rund um die Lange Weihe, an der Marktstraße, im Gewerbegebiet Rethen-Nord und in den Wohngebieten zwischen Peiner Straße und Erich-Panitz-Straße aus.

Ursache waren nach Angaben des Energieversorgers Enercity Tiefbauarbeiten im Bereich des Marktplatzes. Betroffen war eine 20-Kilovolt-Mittelspannungsleitung, berichtet Enercity-Sprecher Carlo Kallen. Durch den Defekt seien 28 Trafo-Stationen in Laatzen ausgefallen. „Acht Stationen konnten kurzfristig nach 40 Minuten freigeschaltet werden“, berichtet Kallen. Bei den übrigen Stationen gab es auch um 11 Uhr noch Ausfälle. Die Techniker schätzen, dass die Störung gegen Mittag behoben sein werde.

Ersatzleitung ist ebenfalls defekt

Dass der Strom so lange wegblieb, hängt laut Enercity auch damit zusammen, dass sich eine Ersatzleitung, die den Ausfall normalerweise hätte kompensieren sollen, ebenfalls defekt war. Die Leitung befinde sich unter Gleisen der Deutschen Bahn, sodass eine kurzfristige Reparatur nicht möglich gewesen sei.

Von dem Stromausfall betroffen waren am Montagmorgen auch das Leine-Center, das Rathaus und das Polizeikommissariat Laatzen. Auch Ampeln blieben vereinzelt dunkel. Nach Angaben der Polizei seien jedoch keine größeren Einschränkungen des Verkehrs oder Unfälle aus diesem Grund bekannt.

Von Johannes Dorndorf