Laatzen-Mitte

Sturmtief „Luis“ hat am Sonntagmorgen erneut die Laatzener Feuerwehr auf den Plan gerufen. An der Wülferoder Straße stürzte nahe der Ecke Erich-Panitz-Straße ein Baum auf den Gehweg. Die um 10.14 Uhr alarmierten Feuerwehrleute schnitten mehrere Äste ab und zerlegten dann den Stamm, um ihn auf der Grünfläche des Mehrfamilienhauses zu deponieren, auf dessen Privatgrundstück der Baum gestanden hatte. Gegen 10.35 Uhr war der Fußweg wieder begehbar. Ein in der Nähe geparkter blauer Ford Ka wurde nicht beschädigt.

Feuerwehrleute zerlegen den Baum, der auf den Gehweg gestürzt ist. Quelle: Gerald Senft / Stadtfeuerwehr Laatzen

Bereits am Sonnabend hatte der Sturm Teile eines Schildes an der Deutschen Rentenversicherung in die Tiefe gerissen. Die Feuerwehr sicherte zudem ein Fenster, das auf dem Balkon eines Hauses an der Hohenrode abgestellt worden war.

Von Johannes Dorndorf