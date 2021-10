Gleidingen

Nach langer Corona-Pause lädt das Team von Gertrudens Kulturladen für Sonntag, 3. Oktober, wieder zu einem Konzert in die Gleidinger Kirche ein. Dort ist ab 17 Uhr das A-cappella-Quintett sub5 zu hören.

Eigentlich stehe sub5 für einen bestimmten Akkord in der Jazzharmonik, heißt es in der Ankündigung. Doch in der A-capella-Welt seien damit sie als Band gemeint, die aus fünf individuellen Künstlern besteht: Juliette Jacobsen, Marlies Weymann, Joël Besmehn, Jan-Marco Schäfer und Ole Backhaus. „Um die Kraft des Kollektivs zu beflügeln“, verzichteten alle freiwillig auf eine führende Rolle. So entstünden außergewöhnliche Arrangements moderner und traditioneller Songs, in denen Jazz zu Pop wird, Rock zu Soul und Swing zu Tango.

Quintett kennt sich von der Musikhochschule Hannover

Die fünf lernten sich an der Musikhochschule in Hannover kennen, wo sie langjährige Mitglieder des vielfach ausgezeichneten Jazz-Chores Vivid Voices waren – oder auch noch sind. Seit seinem ersten gemeinsamen Konzert vor sieben Jahren hat sich das Ensemble zu einem festen Bestandteil der deutschen A-cappella-Szene entwickelt, wofür die Teilnahme an etablierten Festivals sowie erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen stehen.

Das Konzert ist das erste, das die seit mehr als 30 Jahren bestehende Gruppe von Gertrudens Kulturladen nach ihrer zweiten Corona-Pause organisiert. Und das nächste Konzert steht auch schon bevor: Am Sonntag, 10. Oktober, tritt ein Posaunenchor auf. Die kurze Abfolge sei dem Umstand geschuldet, dass lange Zeit gar keine Veranstaltungen möglichen waren, erklärt Carsten Senk von Gertrudens Kulturladen. Nun würden die Termine nachgeholt.

Weihnachtskonzert von sub5 im Dezember

Ab November will das Team wieder zu den üblichen monatlichen Veranstaltungen zurückkehren. Für den Monat ist ein Bericht über eine Reise mit dem Unimog um die Welt geplant, am 5. Dezember dann werde sub5 für ein weiteres Konzert nach Gleidingen kommen – anders als jetzt dann allerdings mit Weihnachtsmusik, wie Senk verrät.

Beim Konzert am Sonntag gilt die 2-G-Regel. Zutritt zur Kirche haben also nur gegen Corona Geimpfte oder Menschen, die nach einer Corona-Erkrankung genesen sind. Ein entsprechender Nachweis ist mitzubringen. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten.

Von Astrid Köhler