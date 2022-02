Laatzen-Mitte

Die Straßensperrung wegen einer Bombensondierung am Marktplatz ist seit Sonnabend kurzfristig aufgehoben: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bleibt zunächst nur der westliche Gehweg an der Durchfahrt zur Robert-Koch-Straße weiter geschlossen. Die Ausschachtungsarbeiten würden dann voraussichtlich am Donnerstag, 10. Februar, fortgesetzt, sodass die Durchfahrt unter der Wohnscheibe sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger erneut gesperrt wird.

Die Arbeiten dauerten nach Verwaltungsangaben voraussichtlich bis zum 18. Februar an. Der Zugang zum Stadthaus von der Marktstraße aus, zum dortigen Parkplatz sowie zum Jugendplatz in Laatzen-Mitte bleibt auch während der Sondierungsarbeiten möglich.

Von Johannes Dorndorf