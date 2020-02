Der Laatzener Ortsteil Ingeln-Oesselse hat die 4000-Einwohner-Grenze geknackt. Offiziell überschritten wurde die Marke von Svea Sonnenburg, die am 1. Januar 2020 in einem Hildesheimer Krankenhaus auf die Welt kam. Wie schon ihre Eltern wird auch das Neujahrsbaby in dem Doppeldorf aufwachsen.