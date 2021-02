Laatzen

Was müssen Bundes- und Landesregierung tun, um Städten wie Laatzen in der Corona-Krise unter die Arme zu greifen? Und welche Optionen haben Kommunen in der angespannten Haushaltslage überhaupt noch? Um diese Fragen geht es beim digitalen Neujahrsempfang der Grünen am Mittwoch, 17. Februar, um 18 Uhr. Die Veranstaltung ist der Auftakt zu einer Reihe von „Grünen Stadtgesprächen“ in Laatzen, zu denen der Ortsverband dieses Jahr regelmäßig einladen will. Wer dabei sein will, muss sich anmelden.

Beim Auftakt am Mittwoch ist der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven-Christian Kindler, zu Gast. Der aus Hannover stammende Bundestagsabgeordnete will bei der Onlinekonferenz mit der Laatzener Bürgermeisterkandidatin Regina Asendorf und den Teilnehmern über die aktuelle Finanzsituation des Bundes und der Kommunen in der Corona-Pandemie sprechen.

Haushaltslage, soziale Ungleichheit und Klimakrise sind Themen

Durch den Wegfall eines großen Teils der Gewerbesteuereinnahmen verschlimmert sich vielerorts die ohnehin schon angespannte Haushaltslage. Aber auch die Verstärkung sozialer Ungleichheiten durch die Pandemie und die Klimakrise sollen thematisiert werden. Außerdem soll es einen Ausblick auf das Wahljahr 2021 geben.

Wer bei der Onlineveranstaltung dabei sein will, kann sich bei Regina Asendorf unter der E-Mail-Adresse asendorf-laatzen@t-online.de anmelden.

Von Stephanie Zerm