Mehr als 100 Mitglieder und Gäste sind der Einladung zur Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Laatzen gefolgt. Im Mittelpunkt der fast vierstündigen Sitzung im Feuerwehrhaus am Sankt-Florian-Weg stand dabei die Wahl eines neuen Ortsbrandmeisters. Klaus-Dieter Wichmann hatte angekündigt, aus Altersgründen nicht erneut für das Amt zu kandidieren, das er 2014 übernommen hatte.

Mit großer Mehrheit der stimmberechtigten 63 Mitglieder wurde der einzige Kandidat Sven Wenger zum neuen Ortsbrandmeister gewählt. Dem 38-Jährigen zur Seite steht zukünftig Ansgar Aselmeyer (34) als Stellvertreter.

Mit zwölf Jahren zur Jugendfeuerwehr

Wenger trat 1993 mit zwölf Jahren in die Jugendfeuerwehr Laatzen ein, wechselte 1997 in die Einsatzabteilung und war von 2007 bis 2010 Jugendfeuerwehrwart. Seit 2016 ist der verheiratete Familienvater stellvertretender Ortsbrandmeister. Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne lobte in diesem Zusammenhang die Verjüngung bei den Führungspositionen.

Klaus-Dieter Wichmann hält seine letzte Rede als Ortsbrandmeister. Quelle: Torsten Lippelt

Vor den Wahlen hatte Wichmann, der noch bis zum 31. März planmäßig das Amt als Ortsbrandmeister ausübt, seinen letzten Jahresbericht präsentiert. Die Zahl der Einsätze ging seinen Ausführungen zufolge 2019 auf 333 zurück (2018: 386) – erstmals seit vier Jahren. Dabei waren 167 Brandeinsätze und 166 technische Hilfeleistungen zu verzeichnen. Die Ortsfeuerwehr zählte zum Jahresende 105 Aktive, 38 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr, 29 in der Kinderfeuerwehr, 21 in der Altersabteilung, fünf Ehrenmitglieder und 198 fördernde Mitglieder. Positiv: 16 Neuzugänge zählte die Kinderfeuerwehr Laatzener Löschteufel, elf neue Aktive die Einsatzabteilung.

Neben Berichten aus den Abteilungen stellte Fabian Amberge als Leiter des Einsatzleitwagens ausführlich die technischen Besonderheiten des neuen Laatzener Einsatzleitwagens ELW 2 vor.

Bei der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Laatzen werden zahlreiche Ehrungen und Beförderungen ausgesprochen.

Hohe Auszeichnung für Klaus-Dieter Wichmann

Laatzens Stadtbrandmeister Sebastian Osterwald hatte neben seinem Grußwort noch eine Überraschung für Wichmann mitgebracht: Er zeichnete diesen im Namen des Deutschen Feuerwehrverbandes mit der zweithöchsten Auszeichnung für aktive Feuerwehrleute aus: mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. „Seit 46 Jahren ist er bei der Feuerwehr aktiv, allein 37 Jahre davon in Führungsfunktionen“, lobte Osterwald. Wichmann versprach allen, auch ohne sein Amt weiterhin aktiv zu bleiben. „Es war mir eine Ehre. Danke!“

Köhne, Roland Einbrodt als Leiter des Polizeikommissariats Laatzen, sowie die Politiker Silke Rehmert und Christoph Dreyer lobten in ihren Grußworten den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrleute. Sie äußerten einhelliges Unverständnis gegenüber allen, die Rettungshelfern bei Notfällen zunehmend mit Hass und sogar Gewalt begegnen.

Für den neuen Ortsbrandmeister hat seine hauptberufliche Anstellung als Schirrmeister zur Verwaltung des Fuhrparks bei der Stadt Laatzen einen interessanten Nebenaspekt. „Da ich meine Dienstwohnung in der Feuerwache habe, bin ich dicht am täglichen Geschehen und schnell und häufig bei den Einsätzen dabei“, sagte Wenger.

Feuerwehr ehrt Michael Fischer für 40 Jahre Auch Beförderungen, Verpflichtungen und weitere Ehrungen standen bei der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Laatzen auf der Tagesordnung. 15 anwesende aktive Feuerwehrleute erhielten dabei Urkunden und neue Abzeichen. Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden Daniel Lange und Jan Ollenschläger. Lea Becker ist nun Hauptfeuerwehrfrau. Neue Hauptfeuerwehrmänner sind Hussein Darkhabani und Pascal Pfänder. Zum 1. Hauptfeuerwehrmann befördert wurden Marc Schultze und Stefan Schultze. Peter Burkhardt jun., Sven Mackenrodt und Björn Wenger können sich jetzt Löschmeister nennen. Holger Kaßen, Lenmark Sachse und Patrick Lockemann sind jetzt Oberlöschmeister, Kai Tischler und der neue stellvertretende Ortsbrandmeister Ansgar Aselmeyer Hauptlöschmeister. Der Stadtsicherheitsbeauftragte Frank Wöbbecke wurde für seine 25-jährigen Verdienste im Feuerwehrwesen geehrt, der 1. Hauptfeuerwehrmann Michael Fischer sogar für 40 Jahre. Außerdem verstärken zwei Neuverpflichtungen nun die Aktivenabteilung.

Von Torsten Lippelt