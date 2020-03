Laatzen

Die Ortsfeuerwehr Laatzen bekommt ein neues Duo an der Spitze: Der Rat der Stadt Laatzen hat am Donnerstagabend der Wahl von Sven Wenger als neuem Laatzener Ortsbrandmeister zugestimmt. Wenger übernimmt das Amt am 1. April von Klaus-Dieter Wichmann, der aus Altersgründen nicht mehr antrat. Neuer stellvertretender Ortsbrandmeister wird Ansgar Aselmeyer.

Das Duo wird damit in den nächsten sechs Jahren die Ortsfeuerwehr Laatzen als größte der vier Laatzener Feuerwehren anführen. Die Ortsfeuerwehr ist für die Bereiche Laatzen-Mitte, Alt-Laatzen und Grasdorf zuständig, als Schwerpunktfeuerwehr und Standort des Laatzener Drehleiterfahrzeugs bei größeren Einsätzen zugleich auch für das gesamte Stadtgebiet. Die Entscheidung im Rat fiel einstimmig. Die beiden künftigen Amtsträger blieben der Wahl allerdings fern, da Laatzens Feuerwehrleute gehalten sind, Versammlungen zu meiden.

Bereits im Januar hatten sich die Mitglieder der Laatzener Feuerwehr mit großer Mehrheit für die Wahl Wengers und Aselmeyers ausgesprochen.

