Ingeln-Oesselse

Der TSV Ingeln-Oesselse investiert rund 14.000 Euro in die Digitalisierung. Der Sportverein hat eine digitale Großbildanlage mit Whiteboard-Funktion gekauft. Sie soll Sportangebote per Videokonferenz ermöglichen und die virtuelle Teamarbeit erleichtern. Herzstück ist das sogenannte Microsoft Surface Hub 2S, das der TSV kurz „Sörfi“ nennt.

Das TV-ähnliche Gerät ist mit einem 50-Zoll-Touchscreen ausgestattet und kann per Fingerdruck bedient werden. Es ermöglicht Onlinekonferenzen per Microsoft Teams, an denen die Mitglieder von Zuhause aus teilnehmen können.

Die Anlage verfügt zudem über eine Kamera und Whiteboard-Funktion. Die Übungsleiter können jetzt zum Beispiel virtuelle Skizzen direkt auf dem Bildschirm anfertigen. Speichern und die Weiterverarbeitung ist ebenfalls möglich. „Wir können Sörfi über kabellose Schnittstellen wie WLAN und Bluetooth per Smartphone, Tablet oder Laptop ansteuern und Fotos oder digitale Folien auf den Bildschirm projizieren“, berichtet der TSV-Vorsitzende Mark Binder.

Das Gerät ist auf einem Rollwagen installiert und mit einem Akku ausgestattet. In der ersten Etage des Vereinsheims könne Sörfi in jedem Raum genutzt werden. Vorrangig wolle der TSV die Anlage für das Onlinetraining nutzen: „Die Übungsleiter sind im Vereinsheim, die Mitglieder nehmen von Zuhause aus teil“, beschreibt der Vorsitzende das Prinzip. Sörfi könne auch bei Vorstandssitzungen, Abteilungsversammlungen und Schulungen eingesetzt werden.

„Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt“

Der Verein muss die Neuanschaffung nicht allein bezahlen. Vielmehr hat die NBank über das Förderprogramm Digitalbonus.Vereine.Niedersachsen diese zu 70 Prozent bezuschusst. Die benötigten Softwarelizenzen von Microsoft sowie zwei WLAN-Access-Points zur Erweiterung des Funknetzwerks wiederum hat die Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung gefördert.

Verein bietet ab Freitag Outdoorsport für alle an Unter dem Motto „ReStartTSV 2.0“ bietet der TSV Ingeln-Oesselse ab Freitag, 21. Mai, wieder ein Outdoor-Fitnessprogramm an. Das einstündige Training steht auch Nichtmitgliedern offen. Beginn ist um 19 Uhr auf dem Sportplatz. Die Teilnehmer sollten Turnmatte oder Handtuch mitbringen und 15 Minuten vor Beginn in Sportbekleidung auf dem Gelände sein. Wer nicht doppelt gegen Corona geimpft oder genesenen ist, muss einen aktuellen Negativtest vorlegen. Kostenlose Coronatests gibt es unter anderem freitags von 16 bis 19 Uhr in der nahen Grundschule Ingeln-Oesselse. dj

Die Geräte wurden bereits Ende März geliefert, vom Vorsitzenden Binder in Eigenleistung installiert und danach einen Monat lang mit der Frauenfitnessgruppe getestet. Auch über die Coronapandemie hinaus will der TSV die neue Technik in sein Kursangebot integrieren. „Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt“, sagt Binder. „Wir haben jetzt sogar die Möglichkeit, hybride Kurse anzubieten, bei denen einige Mitglieder im Vereinsheim und andere Zuhause dabei sind.“

Onlinekurse starten ab Dienstag

Ab nächster Woche kommt die Technik bei zwei neuen Kursen zum Einsatz. Ab Dienstag, 25. Mai, bietet Fitnesstrainerin Angela Breitenstein ein wöchentliches Intervalltraining über MS Teams an, donnerstags steht ein Step-Aerobic-Kursus auf dem Programm. Beginn ist jeweils um 19.15 Uhr. Das Angebot richte sich an Anfänger und Wiedereinsteiger, so Binder mit. Die für den Step-Aerobic-Kurs benötigten Stepper können gegen Pfand beim TSV ausgeliehen werden.

Beide Kurse bietet der Verein kostenlos an, allerdings nur für Mitglieder. „Dies ist auch ein Dank an die TSV-Familie, die uns in der Coronazeit die Treue gehalten hat“, sagt Binder. „Unsere Mitglieder sollen als erstes von dem neuen Angebot profitieren.“ Andere Interessierte könnten freilich in den Verein eintreten. Anmeldungen nimmt der TSV per E-Mail an onlinesport@tsv-ingeln-oesselse.de entgegen.

Von Daniel Junker