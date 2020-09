Rethen

Nach fast halbjähriger Corona-Zwangspause bietet der TSV-Rethen ab sofort wieder Eltern-Kind-Turnen an. Auftakt in der Sporthalle an der Braunschweiger Straße ist am Dienstag, 29. September. Es stehen zwei Kurse zur Auswahl. Die erste Gruppe trifft sich von 15.30 bis 16.15 Uhr, der Kurs der zweiten ist ebenso lang und beginnt nach einer Lüftungspause um 16.30 Uhr.

Anmeldung per E-Mail unbedingt erforderlich

Wer mit seinem Kind im Kindergartenalter dabei sein will, muss sich unbedingt anmelden und die Wunschgruppe nennen, wie der Verein schreibt – und zwar per Email an ekt-tsv@gmx.de. Erst mit einer zurückgesendeten Bestätigung sei die Teilnahme überhaupt möglich, betont die TSV-Vorsitzende Hannelore Flebbe. Tobten vor der Pandemie 60 Kinder sowie eine unbestimmte Zahl Erwachsener durch die Halle, ist die Gruppengröße nun auf insgesamt 30 beschränkt. Es gelten zudem die üblichen Hygieneregeln wie 1,50 Meter Mindestabstand, ein Mund-Nasen-Schutz für Erwachsene sowie getrennte Ein- und Ausgänge. Weitere Informationen sind auf der Internetseite tsv-rethen.de hinterlegt.

Übungsleitung wahrt Abstand – Eltern helfen Kindern

Die Kurse in der Halle werden von Andrea Bramkamp geleitet, wobei die Eltern wegen des Abstandsgebots ihren Kindern selbst beim Balancieren und Ähnlichem helfen. Zusätzlich zu den beiden Gruppen gibt es seit der vergangenen Woche auch ein Turnangebot für Schulkinder auf der Sportanlage am Erbenholz. Termin ist immer montags von 16 bis 17 Uhr. Im Freien sind mehr Teilnehmer möglich – es sind noch freie Plätze vorhanden. Im Anschluss an die Übungsstunde mit Hela Hillnhagen kann auf der Anlage das Sportabzeichen abgelegt werden.

Wegen der langen Coronapause hat der TSV angekündigt, die Gruppen für das Eltern-Kind-Turnen grundsätzlich auch während den Herbstferien anbieten zu wollen.

Von Astrid Köhler