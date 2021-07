Rethen

Eigentlich wollte der TSV Rethen die Fertigstellung seiner neuen Gymnastikhalle schon im vergangenen Sommer 2020 feiern. Doch dann kam Corona, was diverse Verzögerungen und eine deutlich spätere Fertigstellung zur Folge hatte. Offiziell abgenommen und übergeben wurde die Halle ausgerechnet am 16. Dezember, am Tag, an dem die Lockdownregeln bundesweit verschärft worden waren. Weil nun wieder Sport und Treffen in größerer Runde möglich sind, lädt der Verein nun für Sonnabend, 3. Juli, zu einer Art Tag der offenen Tür an die Straße Zur Sehlwiese ein.

Anmeldung nicht nötig

Interessierte können dann von 14 bis 18 Uhr die von Vereinsplanerin Christel Kaczmarczyk entworfene Gymnastikhalle besichtigen und Vorführungen auf einer besonderen Matte sehen. Zwei Aktive des TSV Rethen zeigen Flickflacks und andere Turnübungen auf der neuen Airtrack-Matte des Vereins. Die 15 Meter lange, aufblasbare Bahn hat der Verein mit Unterstützung der Sparkasse neu angeschafft. Sie hat einen Wert von etwa 5000 Euro.

Die Besucher sollten möglichst zeitversetzt kommen und im Gebäude unbedingt eine Maske tragend, sagte Flebbe. Eine Anmeldung ist nicht vonnöten. Die erhoffte große Sause sei zwar nicht möglich, aber alle die wollten, könnten nun immerhin kommen und die neuen Räumlichkeiten sehen.

Von Astrid Köhler