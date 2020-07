Ingeln-Oesselse

Die Arbeiten auf dem früheren Stümpelhof in Ingeln-Oesselse sind fast beendet. Küche und Mobiliar sollen dieser Tage noch kommen. Im August ist die neue Begegnungsstätte dann offen für Gruppen des Betreibers DRK, aber auch der AWO, des SoVD und anderer Vereine und Verbände. Am Mittwoch haben Bürgermeister Jürgen Köhne und der Geschäftsführer der DRK-Pflegedienste Hannover, Mario Damitz, einen Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Laatzen und dem DRK geschlossen. Dieser regelt die Belegzeiten, Konditionen der Vermietung und gegenseitige Verbindlichkeiten.

„Der Veranstaltungsraum ist 89 Quadratmeter groß und für 49 Menschen ausgerichtet“, sagt Betriebskoordinatorin Oda Heißler. Mit dem 135 Quadratmeter großen, durch mobile gläserne Schiebetüren abgetrennten unbeheizten Vorraum können sich sogar bis zu 199 Besucher dort versammeln.

Treff soll vielfältig genutzt werden

In die Begegnungsstätte sollen unter anderem der Seniorentreff der AWO sowie das PC-Café umziehen. Derzeit nutzen die Gruppen noch die Container an der Grundschule, die bald dem Schulneubau weichen müssen. Der Zeitpunkt der Fertigstellung der Begegnungsstätte sei ideal, so Bürgermeister Köhne: „Es fügt sich alles.“

Weitere Nutzer für Sprechzeiten und Veranstaltungen sind der Seniorenbeirat und das Seniorenbüro. Die SPD will den Saal für Vorstands- und Fraktionssitzungen nutzen, und auch der TSV Ingeln-Oesselse hat Bedarf angemeldet. „Wir wollen auch die ein oder andere kulturelle Veranstaltung anbieten und uns dem Quartier öffnen“, kündigt Damitz an. DRK und Stadt rechnen mit etwa 180 Nutzungen im Jahr. Soweit verfügbar, könne der Raum auch für Privatfeiern gebucht werden, sagt Damitz: „Die Gruppen haben allerdings Vorrang.“

Ein Dorf im Dorf

„Der Stümpelhof soll ein Dorf im Dorf werden“, kündigt Standortleiterin Stefanie von Lübken an. So könnte auf dem Hof hin und wieder ein kleiner Marktplatz eingerichtet werden. „Wir wollen uns im Ort vernetzen und mit unseren Bewohner auch zum Bäcker und zum Fleischer gehen.“ Damitz bezeichnet das Ambiente des zur Senioreneinrichtung umfunktionierten Hofes als einzigartig: „Hier ist multifunktionaler Raum entstanden. So etwas finden Sie in der gesamten Region nicht.“ Auch Köhne ist von der Einrichtung angetan: „Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir diesen Standort so errichten konnten.“ Ortsbürgermeister Heinrich Hennies betont, er habe bislang „nur Gutes“ gehört.

Die vom DRK auf demselben Hofgrundstück betriebene Tagespflege soll am 3. August ihren Betrieb aufnehmen. Sie ist für 18 Gäste ausgerichtet, die morgens von zu Hause abgeholt und nachmittags zurückgebracht werden können, sagt Oda Heißler, Betriebskoordinatorin des DRK. „Wir starten zunächst an drei Tagen in der Woche: montags, dienstags und donnerstags.“ Mit steigender Nachfrage werde das Angebot dann ausgeweitet. Geöffnet sein soll die Tagespflege von 8 bis 16.30 Uhr. Es gebe schon Interessenten, aber auch noch freie Plätze, so von Lübken.

Wohngemeinschaften werden im September bezogen

Die beiden gleichfalls auf dem Hofgelände errichteten Senioren-Wohngemeinschaften für insgesamt 22 Mieter sind ab dem 1. September bezugsfertig. Im Obergeschoss gibt es eine Zwei-Zimmer-Wohnung, alle anderen Wohneinheiten verfügen über ein Zimmer plus Sanitärbereich und sind 24 bis 54 Quadratmeter groß.

Die Senioren-WG besteht aus zwölf Wohneinheiten. Über der Tagespflege gibt es zudem eine spezielle Demenz-WG mit zehn weiteren Zimmern. Sämtliche Bereiche sind barrierefrei per Fahrstuhl erreichbar. Jede WG verfügt über eine große Gemeinschaftsküche mit Essbereich sowie Gemeinschaftsräume. „Die Küche soll der zentrale Ort in den WGs werden“, sagt von Lübken. Die Bewohner könnten allein oder unter Anleitung kochen und den Raum als Treffpunkt nutzen. „Die Bewohner sollen sich an der Alltagsbewältigung beteiligen und möglichst viel selbst erledigen“, beschreibt von Lübken das Konzept: Die Mieter seien für die Haushaltsführung verantwortlich, würden aber nach Bedarf unterstützt.

Die 22 Bewohner werden bei Bedarf in ihren Zimmern ambulant betreut, können aber auch die benachbarte Tagespflege nutzen. „Wir können hier hilfsbedürftige Menschen versorgen, ohne dass sie in ein Heim müssen“, sagt von Lübken. Tagsüber sei für jede WG eine Pflegehelferin des DRK anwesend, nachts eine Präsenzkraft für beide Wohngruppen zuständig.

Preise zwischen 1742 und 2743 Euro

Die ersten Mietverträge seien bereits unterschrieben, sagt von Lübken. Für einzelne Wohnungen gebe es eine Warteliste. Es seien aber noch Wohneinheiten frei. Die Warmmiete kostet monatlich 18,39 Euro pro Quadratmeter, wobei die Nutzung der Gemeinschaftsräume inklusive ist. Hinzu kommen 1050 Euro für die Präsenzkraft in der Senioren-WG. In der Demenz-WG kostet diese 1500 Euro. Für die Haushaltskasse, die unter anderem für die Verpflegung benötigt wird, berechnet das DRK weitere 250 Euro. Bewohner zahlen damit Preise zwischen 1742 und 2743 Euro, je nach Zimmergröße und möglichem Zuschlag für die Demenz-WG.

Wer sich für eine der Wohnungen oder für die Tagespflege interessiert, erreicht die Standortleiterin unter Telefon (05102) 8169-910.

Von Daniel Junker