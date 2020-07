Rethen

Jahrelang mussten die Anwohner des Rethener Zuckerhauses mit drastischen Verschmutzungen leben, die mit der Häufung von Tauben in dem Wohngebiet zusammenhingen. Anwohner mussten regelmäßig Autos und Glasdächer reinigen, sogar das Aufhängen von Wäsche im Freien verkniffen sich einige. Zwischenzeitlich war der Einsatz von Falken im Gespräch, um die Tiere zu vertreiben. Doch jetzt scheint das Problem auf andere Weise behoben.

„Es ist peu à peu zurückgegangen“, sagt Zuckerhaus-Miteigentümer Matthias Odenthal. Der Rethener hatte sich in den vergangenen Jahren wiederholt an die Stadt gewandt, weil die Situation immer unerträglicher wurde. „Wir haben Weihnachten 2018 mehr als 400 Tiere gezählt“, erinnert sich Odenthal. Das lag auch an der Lage der Immobilie, in der früher Saisonarbeiter der Rethener Zuckerfabrik wohnten und eine Kantine untergebracht war: Das riesige, nach Südwesten ausgerichtete Dach des Gebäudes ist nicht nur oft sonnenbeschienen, sondern liegt auch in unmittelbarer Nähe zur Schnellbahnstrecke der Deutschen Bahn, auf deren Stützpfeilern die Tauben mit Vorliebe nisteten.

Anzeige

Die Nistplätze unter den Bahnpfeilern sind inzwischen mit Draht verschlossen. Quelle: Daniel Junker

Weitere HAZ+ Artikel

Verschluss der Nistplätze hat Erfolg

Im Mai 2019 begann die Bahn dann jedoch, die Nistplätze mit Gittern zu verschließen. Zuvor hatten Arbeiter den Bereich gereinigt und dabei Unmengen an Taubenkot entfernt. Rund 1000 der Vögel hätten dort genistet, so die damalige Einschätzung der Arbeiter.

Die Aktion scheint ihr Ziel erreicht zu haben. „Wir haben jetzt nur noch 25 bis 50 Tauben auf dem Dach“, beschreibt Odenthal die Situation am Zuckerhaus, in dem heute Arztpraxen und Wohnungen untergebracht sind. Auch die Natur habe womöglich das ihre dazugetan, um die Situation für die Mieter des Hauses und die angrenzenden Bewohner erträglicher zu machen. „Es sind scheinbar auch Greifvögel drauf, die ab und zu was holen.“ Auch ein Uhu sei spätabends schon gesichtet worden. Tatsächlich habe er bereits viele tote Tauben auf dem Dach entdeckt, berichtet Odenthal.

Im Mai 2019 verschlossen Arbeiter die Hohlräume der ICE-Trasse. Quelle: Daniel Junker

Unterhaltskosten sind gesunken

Ganz behoben sind die Probleme freilich nicht. Erst im Frühjahr habe er einmal mehr den Vogelkot aus den Regenrinnen des Dachs entfernen müssen, um Verstopfungen zu vermeiden. Dies sei aber kein Vergleich zu 2019, als er fünfmal binnen eines Jahres jeweils 600 bis 900 Kilogramm habe ausräumen lassen. Angesichts der gesunkenen Population rechnet Odenthal für das laufende Jahr mit lediglich einer weiteren Reinigung. Das würde dann auch die Unterhaltungskosten für das Zuckerhaus erheblich senken: 2019 habe er wegen des Problems fast 20.000 Euro ausgegeben, berichtet Odenthal.

Von Johannes Dorndorf