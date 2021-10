Laatzen-Mitte

Bodys für Babys, Pullover, Jacken und Hosen für Jungen und Mädchen: Am Montagnachmittag hat die Stadt den Tausch-Schrank für Kinderkleidung am Stadthaus offiziell eröffnet. Das Prinzip ist denkbar einfach und funktioniert ähnlich wie die Bücherschränke, die es mittlerweile an vielen Stellen in Laatzen gibt. Wer gut erhaltene Kinderkleidung übrig hat, kann sie gewaschen in den Tausch-Kleiderschrank hängen, Familien, die welche benötigen, können sie dann dort hinaus nehmen. Damit ist die Kommune offenbar einzigartig in Deutschland.

„Mit dem Schrank wollen wir ein zusätzliches Angebot für bedürftige Familien schaffen“, sagte Linken-Ratsherrin Jessika Kaußen, die die Aufstellung des Tausch-Schrankes angeregt hatte. Die Mehrheitsgruppe im Rat aus SPD/Grünen/Linken/Faull/Scheibe fand die Idee gut und beschloss die Umsetzung Mitte vergangenen Jahres.

Kaußen: Arme Familien müssen sich nicht ,outen’

„Der Schrank bietet armen Familien die Möglichkeit, kostenlose Kinderkleidung zu beziehen, ohne sich outen zu müssen“, erläuterte Kaußen. „Sie können sich einfach herausnehmen, was sie brauchen, ohne ihre Bedürftigkeit nachzuweisen oder sich irgendwo zu registrieren.“ Viele ärmere Familien schämten sich und nähmen daher oft Leistungen nicht wahr, auf die sie Anspruch hätten. Dabei sei die Quote der Kinderarmut in der Stadt hoch: Jedes dritte Kind in Laatzen gilt als arm, so viele wie in keiner anderen Regionskommune. „Wir können nicht alles ändern, aber mit dem Schrank vielleicht ein wenig Not lindern“, hofft Kaußen. Da sie selber eine Tochter habe, wisse sie, wie schnell Kinder aus der Kleidung herauswüchsen und wie oft Familien neue benötigten.

In dem Schrank gibt es Kinderkleidung in den Größen 50 bis 158. Quelle: Stephanie Zerm

Gute Erfahrungen mit Bücherschränken

Bei der Aktion sei es wichtig, dass nicht nur Menschen Kleidung hinausnähmen, sondern auch wieder welche hineinlegten, sagte Thomas Schrader, Fachbereichsleiter für Jugend, Senioren und Soziales bei der Stadt Laatzen. Dabei sollte allerdings nur intakte, gut erhaltene und gewaschene Kinderkleidung in den Schrank gelegt werden. „Es wäre schade, wenn er zu einer Art Alt-Kleidersack werden würde.“

Der Graffiti-Künstler Miro Oldeweme hat den Tausch-Schrank gestaltet. Quelle: Stephanie Zerm

Um dies zu verhindern, betreuen Ehrenamtliche den Schrank. Angst vor Vandalismus hat die Stadt dabei kaum. „Unsere Erfahrungen mit den Bücherschränken sind sehr gut“, sagte Stadtrat Stefan Zeilinger. Es gebe dort so gut wie keinen Vandalismus. „Wir hoffen, dass das beim Tausch-Schrank ebenso sein wird.“

Laatzen nimmt bundesweite Vorreiterrolle ein

Erstmals befüllt wurde der Schrank, der auf der Ostseite des Stadthauses steht und von der Marktstraße aus erreichbar ist, mit Kleiderspenden, die Bürgerinnen und Bürger zuvor im Stadthaus abgegeben hatten. Es gibt Kleidung für Kinder von Null bis etwa zwölf Jahren in den Größen 50 bis 158.

Dabei wurde der ursprünglich triste graue Geräteschrank von dem Graffiti-Künstler Miro Oldeweme, dem 30-jährigen Sohn des Stadthaus-Leiters Ludger Oldeweme, bunt gestaltet. Insgesamt hat die Aktion vom Entwurf bis zum fertigen Graffiti rund zehn Stunden gedauert.

Mit dem Angebot nimmt die Stadt Laatzen bundesweit eine Vorreiterrolle ein. „In ganz Deutschland gibt es nur sehr wenige solcher Schränke“, sagte Schrader. „Ich wollte mich bei anderen Kommunen nach den Erfahrungen erkundigen, habe aber keine gefunden“, berichtete Stadthaus-Leiter Oldeweme. Die wenigen vergleichbaren Schränke stünden auf dem Gelände von Kirchen oder in Einkaufszentren und seien nicht wie der in Laatzen rund um die Uhr geöffnet.

Von Stephanie Zerm